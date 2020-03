Coronavirus - Dragons Catalans : La Super League suspendue

James Maloney et les Dragons Catalans vont attendre avant de rejouer

En pleine crise du coronavirus, les Anglais ont leur façon bienà eux de voir les choses et finalement les instances treizistes ont décidé de suspendre la Super League. "La Super League est une compétition internationale et il faut tenir compte de nos clubs au Canada et en France, en particulier en ce qui concerne les restrictions de voyage", explique Robert Elstone, le président exécutif de la Super League dans un communiqué.

Les Dragons Catalans se trouvaient en effet dans une situation ubuesque et potentiellement aberrante. Samedi dernier, leur match aurait dû se tenir à huis clos avant, finalement, que Leeds annule sa venue pour une suspicion de coronavirus au sein de l'effectif.

Ce lundi matin, les Dragons Catalans ont annulé leur entraînement du matin et la perspective d'un déplacement à Wigan le week-end prochain n'enchantait personne au club. Si la Super League avait été maintenue et que dans le même temps, les Dracs n'avaient pas pu s'entraîner en France voire même voyager, que serait-il advenu ?

Le club a fermé ses portes ce lundi. Comme dans beaucoup de clubs professionnels en France, du chômage partiel a été décrété, dans un premier temps pour le personnel administratif, invité à travailler de chez lui.

La Super League est dans un premier temps suspendue jusqu'au 3 avril. Le prochain match prévu pour les Dragons à Gilbert-Brutus est programmé le 11 avril contre Toronto.

A peine cette annonce faite, les Dragons ont aussi connu leur premier adversaire en Challenge Cup. Un match qui est justement programmé le week-end éventuel de reprise de compétition. Les Dragons joueront (ou pas) à Widnes.