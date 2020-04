Coronavirus - Laurent Marti (UBB) : "La principale charge des clubs reste le salaire des joueurs"

Les footballeurs de Ligue 1, dont ceux des Girondins de Bordeaux, vont devoir subir des baisses de salaire alors que les matches ne peuvent pas se dérouler et que les clubs connaissent de grosses difficultés financières. Les clubs du Top 14 de rugby sont également en difficulté. C'est le cas de l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles. Pas de match donc pas de billetterie, une incertitude sur la fin de saison (la décision sur la suite du Top 14 a été repoussée à fin avril) et le président de l'UBB estime aujourd'hui qu'il va falloir que les joueurs de rugby également acceptent de baisser leur salaire.

C'est vital pour la survie d'une majorité des clubs.

"On sait d'ores et déjà que nos recettes vont diminuer de 30 à 40%, explique Laurent Marti. Dans notre discussion avec les joueurs, on leur explique qu'ils représentent la plus importante charge financière des clubs. Il faudrait donc pouvoir baisser cette charge du niveau de la baisse des recettes. Mais il ne faut pas non plus leur demander de payer les déficits qui peuvent être chroniques dans certains clubs. Par exemple à l'UBB on a eu un déficit important l'année dernière, on en aurait eu un moins important cette année. Ce n'est pas aux joueurs de payer cela. Il faut être très transparents avec eux, leur dire d'où nous venons, où nous allons. Mais il ne faut pas se mentir. La principale charge des clubs reste le salaire des joueurs".