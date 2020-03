Coronavirus - Le CA Brive à l'arrêt, le Top 14 est suspendu

Thomas Laranjeira et le CA Brive ne salueront pas leurs fans de sitôt après avoir remporté un match

La Ligue Nationale de Rugby s'est résolue à trancher. Réunis en début de semaine, le comité directeur et les représentants des clubs de Top 14 et Pro D2 avaient d'abord décidé, au contraire de nombreuses autres ligues sportives, de ne pas statuer sur l'avenir des compétitions professionnelles de rugby en remettant cela à une nouvelle réunion prévue lundi prochain à Toulouse. Quand d'autres clubs se prononçaient en faveur d'un report des rencontres, le CA Brive prenait lui position en faveur des matchs à huis clos dans l'attente d'une décision collégiale.

Les annonces d'Emmanuel Macron ont contraint la LNR à trancher

Mais, au lendemain des annonces drastiques formulées par Emmanuel Macron, et alors que le Premier ministre vient d'annoncer à la mi-journée l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, le comité directeur de la LNR s'est réuni en urgence ce vendredi à 14h, quelques heures après l'annonce par la Fédération Française de Rugby de la suspension de l'ensemble des compétitions amateurs et jeunes.

Le Top 14 est suspendu, les entraînements aussi

Logiquement, et alors que la quasi totalité des compétitions sportives sont à l'arrêt, la LNR vient de décider de suspendre le Top 14 et la Pro D2. Le CA Brive voit ainsi ses matchs gelés jusqu'à nouvel ordre. L'information vient notamment d'être relayée par le club de Lyon.

Par ailleurs, les entraînements collectifs sont aussi arrêtés. L'information est cette fois relayée par une association, basée en Angleterre, qui rassemble des joueurs venus du Pacifique. Elle précise que " le gouvernement interviendra pour aider à soutenir les joueurs et les familles dans le cas où les clubs ont des problèmes de trésorerie " en l'absence de rencontres jouées.