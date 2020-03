Coronavirus - Le CA Brive (Top 14) prend position pour les matchs à huis clos

Le CA Brive est " favorable à ce que les prochains matchs aient lieu aux dates initiales " annonce le club de Top 14, ce mercredi, alors que les présidents des clubs et le comité directeur de la Ligue Nationale de Rugby doivent se retrouver lundi à Toulouse pour arrêter une décision sur la suite du championnat, en lien évidemment avec l'épidémie de coronavirus qui se développe à la vitesse grand V en France.

Brive favorable au huis clos

Par cette phrase, le CAB prend position en faveur des matchs à huis clos (comme pour les matchs de foot de L1 et L2) plutôt que des reports de matchs " compte tenu de la complexité du calendrier " justifie le directeur général Xavier Ric, " nous ne voyons pas comment il serait possible de reporter toutes les rencontres suspendues pendant un mois " en imaginant " le scénario où le gouvernement prolongerait cette mesure après le 15 avril ou, pire, déciderait d’annuler toutes les rencontres sportives comme en Italie. Nous ne pourrions pas aller au bout du championnat compte tenu des reports précédents. Il est quand même préférable que le Top 14 se termine sur le terrain et non au gré des règlements " fait valoir le club corrézien, alors que d'autres entités, comme Clermont ou Toulouse, prônent le report des rencontres de leurs côtés.

Entraînements sans public

En parallèle, le club de rugby corrézien annonce que " tous les entraînements seront à huis clos jusqu’à nouvel ordre " pour protéger les joueurs. " Nous prenons également des mesures pour éviter au maximum les contacts venus de l’extérieur ".