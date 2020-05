Coronavirus : le Castres Olympique baisse les salaires des joueurs

C'est un signe de plus que le rugby français est durement touché par la crise du Covid-19. Alors que le Stade Toulousain a lancé un "mur de soutien" pour recueillir des dons des supporters, le Castres Olympique a lui acté ce lundi 11 mai une baisse des salaires des joueurs et des membres du staff, pour la prochaine saison 2020/2021. Depuis la mise en place du confinement, et l'arrêt définitif des saisons en cours de Top 14 et Pro D2, les clubs n'engrangent plus de recettes de billetteries, ni les droits TV.

Le club tarnais précise par communiqué qu'un accord a été trouvé lors d'une réunion du Comité Social et Economique (CSE), dans la matinée. "Il prévoit _une baisse des salaires d’un montant maximal de 15% pour les joueurs et de 20% pour l’encadrement sportif_, la catégorie des joueurs espoirs n’étant pas concernée", indique le CO.

Le premier club à acter une baisse de salaires

Le texte a été signé par les représentants élus des joueurs : Mathieu Babillot, Rodrigo Capo Ortega, Baptiste Delaporte, Julien Dumora, Marc-Antoine Rallier, et Armand Batlle, ce dernier était représentant du syndicat des joueurs Provale.

Dans ce communiqué, le président du club Pierre-Yves Revol se félicite "du grand sens des responsabilités" des joueurs. Pour Marc-Antoine Rallier, il est normal de participer "à l’effort collectif que la situation impose".

Le Castres Olympique est le premier club du rugby professionnel français (Top 14 et Pro D2) à décider d'une baisse de salaires.