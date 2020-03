Coronavirus : les championnats amateurs de rugby arrêtés, fin de saison pour Chambéry et Rumilly

C'est déjà les vacances pour nos rugbymen des Pays de Savoie. Face à la pandémie de coronavirus, la Fédération française de rugby a pris la décision d'arrêter toutes les compétitions amateurs du pays. Chambéry et Rumilly, qui évoluent en Fédérale 1, ont donc fini leur saison après seulement 18 journées.

Pour leur retour cette année au plus haut niveau amateur, les Haut-Savoyards terminent 7ème au classement avec 48 points. De leur côté, les Chambériens finissent 4ème avec 54 points.

C'est une bonne décision - Yves Garçon, le président du SOC

Le président du SOC explique qu'il s'attendait bien sûr à cette décision, qu'il estime être le bon choix. "Ce n'était plus possible de reprendre les matchs. Nous n'avons plus accès au stade, au terrain d'entraînement, à la salle de musculation. Les joueurs ne s'entraînent que chez eux" développe Yves Garçon, avant de rappeler l'importance du risque sanitaire actuel et d'ajouter "il vaut mieux faire du préventif que du curatif". Il n'y aura donc plus de matchs, à moins "d'accords entre président pour des matchs amicaux" après la période de confinement. Chambéry termine 4ème une saison pleine de frustrations, et en ayant subi pas mal de blessures à l'avant.

La fin de saison précipitée a aussi une incidence sur les finances du club. "Economiquement, ce sera compliqué évidemment. Il nous restait quatre matchs, dont le plus gros contre Massy" précise Yves Garçon. Quatre à domicile si on inclue le Challenge du Manoir. Mais la situation n'est pas pour autant catastrophique, les joueurs ayant été mis au chômage technique.

On a atteint notre objectif - Sébastien Decarre, le coach du RCSR

"Notre objectif au départ, c'était le maintien. Donc on a réussi" explique le coach du RCSR Sébastien Decarre, "et on est content de l'avoir atteint assez tôt". Les rugbymen de Rumilly terminent donc 7ème au classement, puisque seul le match aller a été joué face à Beaune.Le coach regrette toutefois de ne pas finir la saison avec son groupe. "Mais c'est secondaire, par rapport à la situation en France" rappelle Sébastien Decarre, tout en restant positif : "On commence déjà à préparer la prochaine saison. On avait fini tard l'année dernière... ce n'est peut-être pas plus mal de finir tôt cette fois-ci !"