Coronavirus : le club de rugby de Bourges vous invite au stade

Les rugbymen ont du coeur. A Bourges, ils le démontrent une fois de plus en vous invitant à l'un de leurs matchs... la saison prochaine, une fois que le confinement ne sera plus qu'un mauvais souvenir.

Le Bourges XV lance une campagne d"invitation auprès des personnes qui font face au Covid19. Afin de remercier celles et ceux qui tous les matins vont au travail pour maintenir les services publics, nous permettre de nous alimenter, de fournir des services aux habitants et citoyens, le Bourges XV Officiel a tenu à les remercier. Nos héros du quotidien auront besoin d'un peu de détente après cette crise, le club de rugby de Ville de Bourges propose deux invitations pour la saison 2020/2021 de Fédérale 2 valable jusqu'au 31 mars 2021. Le premier a en bénéficier est un chauffeur routier : Benoit Masson.

Personnel soignant, commerçant, employé ou ouvrier, salarié du privé ou fonctionnaire, toutes et tous le méritent. La procédure est simple, il suffit d'envoyer un mail sur bourgesxvcommunication@gmail.com, indiquez votre nom et prénom, votre profession et vous recevrez un document équivalent à 2 invitations valable à un match du Bourges XV, la saison prochaine.