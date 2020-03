Coronavirus : le CS Vienne et le CSBJ privés de la fin de saison en fédérale 1 de rugby

Les nombreux fans de rugby en Nord-Isère redoutaient ce genre d'annonce après la suspension des rencontres pour cause de confinement en raison de l'épidémie de coronavirus. Vendredi, la fédération française a fait savoir qu'elle arrêtait les compétitions amateurs. Pour les montées et les descentes, la question doit être abordée le 3 avril. Pour les clubs pros, dont le FCG, il est toujours évoqué une suspension "temporaire".

Le CSBJ, le CS Vienne, en fédérale 1; Voiron en fédérale 2...

En Isère, sont concernés par cette fin des saisons amateurs, le CS Vienne et le CS Bourgoin-Jallieu, en fédérale 1. On peut aussi citer Voiron en fédérale 2 ou encore Saint-Savin et Saint-Marcel-Bel-Accueil en fédérale 1.

Ce lundi, sur le site internet du CSBJ, le président Henri-Guillaume Gueydan a fait part de sa réaction : "c'est une bien triste nouvelle tant sportivement que financièrement car les derniers mois de la saison nous prévoyaient de bien beaux événements à partager tous ensemble. Partenaires, supporteurs, bénévoles, encadrants, joueurs et dirigeants vont devoir faire preuve de solidarité et de détermination pour passer au mieux les trois derniers mois de la saison et pour préparer la saison prochaine. La survie du club n’est pas en danger même si elle est quelque peu chahutée par ces événements, je dois bien l’avouer (...) En attendant prenez soin de vous et de vos proches et surtout restez chez vous !"

Par ailleurs, à Vienne comme à Bourgoin-Jallieu, via leurs réseaux sociaux, les clubs laissent les joueurs raconter leur confinement.