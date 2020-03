Coronavirus : le match Montauban - Provence Rugby se jouera devant 980 spectateurs

Il y aura un peu de public, tout de même, samedi à Sapiac. Le club de rugby de Montauban annonce ce mercredi après-midi que le match entre l'USM et le Provence Rugby (6e journée de Pro D2) se déroulera devant un public d'un peu moins de 1.000 spectateurs, conformément aux obligations du gouvernement, face à l'épidémie de Coronavirus.

L'organisation est cependant un casse-tête pour le club tarn-et-garonnais, qui compte plus de 880 abonnés particuliers, et 2.500 abonnés via les partenaires. Soit un total de 3.300. Quant à l'affluence moyenne par match, elle est de 5.000 spectateurs. Il y aura donc des déçus, qui ne pourront pas assister au match de leur équipe. L'USM explique dans un communiqué avoir décidé de limiter à 980 (joueurs inclus), le nombre de personnes présentes dans la cuvette de Sapiac ce week-end. Le club explique qu'un "partage des places équitable sera effectué entre les abonnés, les associations de supporters et les partenaires".

Des bracelets, et une liste de noms

Sur les 980 places, 400 bracelets seront ainsi attribués aux deux associations de supporteurs. Les dirigeants de ces associations détermineront ensuite quels adhérents pourront accéder au Stade. Le choix sera forcément difficile, et on ne sait pas vraiment sur quels critères il sera fait. Le club précise que les abonnés n’ayant pas été contactés pour la rencontre face à Provence Rugby le seront pour le prochain match face au Stade Montois (week-end du 3 avril) "qui, en l’état des choses, devrait se dérouler dans les mêmes conditions".

L'USM insiste sur le fait que "l’accès au stade ne pourra se faire qu’à la seule et unique condition de disposer du bracelet distribué par le Club et de la présence de son nom sur le listing établi par les services du Club".

Ce match, comptant pour la 6e journée de Pro D2, devait avoir lieu en octobre mais avait été décalé en raison d'une épidémie de staphylocoque affectant l'effectif montalbanais.

Quant à l'autre match en retard, entre Carcassonne et Valence-Romans, il se jouera à huis-clos total samedi à Albert-Domec. Il était prévu le 24 janvier pour le compte de la 18e journée, et avait été reporté à cause d'inondations dans la région