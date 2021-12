Coronavirus : le match de rugby Nîmes-Graulhet reporté

La rencontre du championnat de France de fédérale 1 de rugby entre le RCN et Graulhet prévue ce dimanche au stade Kaufmann est reportée en raison de cas de Covid-19 au sein de l'effectif du club tarnais.

La rencontre du championnat de France de fédérale 1 de rugby entre le RCN et Graulhet prévue ce dimanche 12 décembre au stade Kaufmann à Nîmes est reportée en raison de cas de Covid-19 au sein de l'effectif du club tarnais. Ce match marquait à la fois le dernier rendez-vous de l'année à domicile pour les rugbymen nîmois et la première rencontre de la phase retour. Il constituait aussi un choc de haut de tableau entre le leader et le troisième de la poule. Le match est reporté au dimanche 19 décembre.