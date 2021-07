Coronavirus : le pass sanitaire devient obligatoire pour tous les clubs de rugby amateur

Le pass sanitaire sera désormais obligatoire lors des matchs et des entraînements de rugby amateur. La Fédération française de rugby (FFR) annonce ce vendredi 23 juillet que son bureau a voté "à l'unanimité" cette mise en place, pour tous les clubs amateurs du territoire. "Dès aujourd'hui, toute personne de plus de 17 ans devra, pour entrer dans l’enceinte d’un stade où se déroule une manifestation sportive (matchs ET entraînements collectifs), disposer d'un pass sanitaire" sous forme numérique ou papier.

Cette décision "nous permettra une belle avancée vers notre objectif commun : retrouver une pratique du Rugby pleine et entière et plus généralement une vie sociale sans masques, sans distanciations sociales et autres gestes barrières", souligne Serge Simon, le vice-président et responsable de la Cellule Covid de la FFR dans son communiqué.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Il rappelle également que, compte tenu de "la situation spécifique de certaines catégories de personnes", l’obligation du pass sanitaire est repoussée au 30 août pour les salariés des lieux et établissements recevant du public et au 30 septembre pour les jeunes de 12 à 17 ans. Un "réseau de Covid Managers" sera chargé d'accompagner les clubs "dans le déploiement de cette action".