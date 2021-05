Coronavirus : le protocole sanitaire renforcé en Top 14 et Pro D2 pour la fin de saison

La Ligue nationale de rugby a dévoilé ce jeudi un protocole sanitaire renforcé pour la fin de saison en Top 14 et Pro D2. Afin d'éviter tant que possible de nouveaux reports de matchs, la LNR a durci les règles.

Attendu depuis quelques jours, la Ligue nationale de rugby a dévoilé ce jeudi le protocole sanitaire qui sera appliqué pour les derniers matchs de la saison régulière et des phases finales de Top 14 et Pro D2. La LNR veut éviter au maximum les reports de match à cause de jours contaminés au Covid-19. Neuf rencontres ont dû être reportées lors des deux dernières journées pour cette raison.

Désormais les membres des clubs devront réaliser trois tests PCR par semaine au lieu de deux, "afin de réduire les risques de contamination" explique un communiqué de la LNR. Les clubs devront organiser eux-mêmes ces sessions de dépistage pour l'ensemble des membres du groupe professionnel "à l'exception des membres Immunocovid". La mesure entrera en vigueur la semaine du 10 mai.

Interdiction de regroupement en milieux clos

En plus de l'augmentation du nombre de tests, la LNR fait évoluer son protocole quant à la tenu des matchs en cas de contaminations de joueurs. La Commission d'expertise examinera chaque situation sur la base d'évaluation des risques. "L’objectif est de pouvoir détecter des cas positifs dès le début de la contamination et d‘isoler les joueurs positifs avant que le risque de contagion pour le reste de l’effectif ne se développe", précise ainsi la LNR.

L'instance insiste également sur la nécessité de renforcer les principes de précaution et les gestes barrières. Les clubs devront donc respecter des règles comme l'interdiction des concentrations de membres du groupe professionnel en milieux clos, le port du masque et le respect des règles de distanciation. "Les dispositions sur la zone sanctuarisée prévue par le protocole de gestion des rencontres restent également évidemment applicables et le contrôle de leur respect sera renforcé", précise la LNR.