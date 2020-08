Coronavirus : le Stade Dijonnais annule un match amical par précaution

Le sport dijonnais n'est pas épargné par les aléas et les chamboulements créés par la crise du coronavirus. Après le hand et le foot, le rugby est maintenant impacté. Le Stade Dijonnais annonce mercredi 26 août 2020 l'annulation de son match amical prévu samedi 29 août contre Mâcon, à l'extérieur en Saône-et-Loire. La raison ? Le club "a pris la décision de faire passer des tests de dépistage du Covid 19 auprès des salariés du sportif et de l’administratif". "Par précaution", dans l'attente des résultats, la rencontre est donc annulée. Dijon a pour l'instant remporté ses deux matchs amicaux cet été, contre Beaune et contre Nuits-Saint-Georges.

Des tests tous les 15 jours

Le club prend la question au sérieux. "Le Stade met en place un protocole qui durera au moins jusqu’à fin août, dépistant les joueurs de l’Équipe Première tous les 15 jours, ainsi qu’avant le début du championnat afin de protéger ses propres joueurs et ceux des équipes adverses", peut-on lire dans un communiqué. Dijon doit découvrir la nouvelle 3e division française, la "Nationale", le week-end du 13 septembre avec un déplacement à Bourgoin-Jailleu. La soirée de présentation officielle de l'équipe, prévue le 1er septembre, est également reportée.