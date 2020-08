Coronavirus : le Stade Rochelais demande une dérogation à la jauge pour accueillir 12 000 personnes

Le stade rochelais annonce ce jeudi soir qu'il a déposé une demande de dérogation pour accueillir 12 000 personnes au stade Deflandre lors des matches du top 14. On savait que le dossier était sur le bureau du préfet depuis lundi, mais jusqu'à présent le club n'avait pas communiqué sur la jauge. Il le fait pour annoncer un dispositif temporaire qui sera mis en place en attendant la décision de la préfecture, et qui sera au moins valable pour les deux premiers matches de l'équipe : la rencontre de préparation contre Agen vendredi prochain 28 août, et le premier match de top 14 contre Toulon le 5 septembre.

Une jauge temporaire plafonnée à 5 000 personnes

Le club appliquera la jauge de 5 000 personnes tant que le Préfet n'aura pas pris de décision. Mais il n'y aura pas 5 000 abonnés sur les sièges : "la jauge comprend l'ensemble des personnes présentes dans le stade" précise le club c'est à dire les supporters mais également les joueurs et les staffs, les équipes TV et médias, et le personnel nécessaire à la bonne tenue de la rencontre (accueil, sécurité, restauration etc. ). Mais si la décision intervenait avant les matches, le dispositif serait adapté précise Pierre Venayre, le manager général : "si on pouvait avoir d'ici là, une jauge à 8 000 personnes ou 12 000 personnes, l'ensemble des places complémentaires seraient remises en circulation pour nos abonnés".

On a déposé un dossier très étayé qui a été apprécié par le Préfet de Charente-Maritime - Pierre Venayre, manager général du Stade Rochelais.

La préfecture de Charente-Maritime pourrait prendre son temps pour rendre sa décision. "Notre dossier a été jugé fiable et satisfaisant pour pouvoir déroger, le préfet a d'ailleurs félicité nos équipes pour la qualité du travail qui a été présenté" confie Pierre Vénayre, mais l'autorisation ne dépend pas uniquement de Nicolas Basselier, le préfet de la Charente-Maritime. Les préfets de Nouvelle Aquitaine sont en train de travailler à mettre au point une position commune révèle Pierre Venayre. Dans ce cas la dérogation pourrait être accordée à l'ensemble des clubs de Top 14 en Nouvelle Aquitaine : "ils veulent éviter les effets médiatiques collatéraux comme ceux qu'il y a pu avoir notamment après la dérogation accordée au Puy du Fou" pour ne pas créer d’iniquités entre les équipes. Quand à savoir quelle sera la décision, "on a envie de rester optimiste jusqu'au premier match" confie Pierre Venayre, "on a fait tout ce qui était en notre pouvoir".

Un dispositif temporaire pour les deux premiers matches

Traditionnellement, le Stade Rochelais offre à ses abonnés un accès gratuit aux matches amicaux. Il est maintenu cette année : le club a mis en place un dispositif de réservation en ligne à partir du lundi 24 août, à midi. Chaque abonné pourra y accéder à partir de son espace personnel sur le site internet du club "dans la limite des places disponibles et de votre nombre d'abonnement". Il faudra donc être très réactif pour décrocher sa place : le stade rochelais affiche 13 000 abonnés !

Le même type de dispositif sera en vigueur pour le premier match de top 14 contre Toulon le 5 septembre. Les places seront en vente à partir du 24 août à midi également, lors d'une vente privée sur la billeterie en ligne, réservée aux abonnés. "Nous avons une pensée triste et amicale pour tous ceux qui ne pourront pas assister à ces deux premières rencontres" écrit le club, sur son site internet en remerciant les abonnés de leur "compréhension et soutien". L'intégralité des abonnés sera remboursée au prorata de ce premier match

Priorité aux "offres d'hospitalité" pour le premier match de Top 14

Si la jauge de 5 000 places était maintenue pour le premier match de top 14 contre Toulon le club donnerait priorité aux places associées aux "offres d'hospitalités" qui génèrent plus de 50% du budget "afin de garantir la survie économique du stade rochelais" . Ce sont des places qui sont proposées aux entreprises et aux partenaires, avec des abonnements comprenant des prestations VIP : loges, restauration, et visite des joueurs.

Un dispositif qui sera adapté mi-septembre.

Le Stade Rochelais adaptera ce dispositif pour la suite du championnat "afin de veiller à l'équité pour nos abonnés et en fonction de l'évolution de la situation". En attendant que la situation se précise, le club n’envoyera pas les cartes d'abonnés.