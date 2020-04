Coronavirus : les demi-finales de Top 14 prévues à Nice en juin sont annulées

C'était prévisible, mais c'est désormais confirmé. Les demi-finales de Top 14, prévues à Nice les 19 et 20 juin 2020, n'auront pas lieu, annonce la Ligue nationale de rugby mercredi 22 avril. La crise sanitaire du coronavirus a mis tous les joueurs à l'arrêt, et ils ne pourront pas être à nouveau opérationnels dès le mois de juin.

Les phases finales ne pourront pas non plus reprendre mi-juillet, et se joueront probablement à la fin de l'été, avec Bordeaux-Bègles face à Toulon et Lyon contre le Racing 92.

Les personnes ayant réservé un billet pour l'une des deux demi-finales à l'Allianz Riviera seront contactées par la Ligue nationale de rugby entre le 22 et le 24 avril. La LNR annonce cependant que les demi-finales de Top 14 seront à nouveau organisées sur la Côte d'Azur lors d'une prochaine édition.