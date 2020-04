Coronavirus : « Probable que l’on se dirige vers une saison blanche » selon le président du FCG

Alors que le rugby français est, comme les autres sports, à l’arrêt à cause de la crise du Coronavirus, le président du club de Grenoble, fait le point sur la situation et l’avenir du FCG.

Le FCG est comme nombre d’entreprises françaises, à l’arrêt. L’ensemble du personnel, y compris les joueurs sont confinés chez eux. Grenoble a disputé, et perdu (40-21), son dernier match le 5 mars dernier à Oyonnax. Depuis le championnat de Pro D2, dont le FCG occupait la 3ème place, a été arrêté, et nul de sais quand il pourra reprendre. Nommé président en décembre dernier, Nicolas Cuynat fait sur France Bleu Isère le point sur la situation, notamment financière, de son club et sur les perspectives de reprises pour le rugby français.

"chaque jour qui passe rend plus difficile le redémarrage de la saison, donc il est fort probable que l’on se dirige vers une saison blanche" Nicolas Cuynat

Sur cette dernière question « depuis le départ on veut privilégier la santé des joueurs, et tant que nous n’aurons pas de garantie nous ne pourrons pas envisager de reprise. Après chaque jour qui passe rend plus difficile le redémarrage de la saison, donc il est fort probable que l’on se dirige vers une saison blanche. Nous (les présidents de clubs) avons décidé que si nous ne pouvions pas reprendre, nous partirions sur une saison blanche ». Comprenez démarrer la prochaine saison à zéro, sans points de bonus ou de malus comme cela avait un temps été evoqué. Quand au reste, toutes les propositions sont encore sur la table.