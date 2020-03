Coronavirus : rugby, vers un gel des championnats de Top 14 et de Pro D2 ou des rencontres à huis clos ?

Le Coronavirus a on le sait un impact important sur le monde sportif. En football, le 8ème de finale retour de ce mercredi soir entre le PSG et Dortmund se jouera à huis clos au parc des princes. On sait également que toutes les rencontres de ligue 1 et de ligue 2 se joueront aussi sans public jusqu'à la mi-avril, mais qu'en est-il pour le rugby ?

Après une réunion au ministère des sports ce mardi matin, la ligue s'est entretenue avec les présidents de clubs de Pro D2 et de Top 14. Rien n'est encore tranché, mais plusieurs pistes sont travaillées.

Une grande partie des présidents pencherait pour un gel de la compétition pour un mois

Au huis clos préféré par le ministère, une continuité sportive voulue par Roxana Maracineanu, s'oppose la logique financière des patrons de clubs. Une grande partie des présidents pencheraient pour un gel de la compétition pour un mois. Cela éviterait des pertes financières avec des matchs sans public.

A la Rochelle ... les dirigeants estiment le manque à gagner à un million d'euros pour chaque rencontre à huis clos

A la Rochelle, en comptant la billetterie, les buvettes, et toutes les commercialisations possibles autour d'un match, les dirigeants estiment le manque à gagner à un million d'euros pour chaque rencontre à huis clos. 5 millions donc pour les 5 derniers matchs à domicile de la saison. Ces huis clos fragiliseraient fortement les clubs.

Soyaux Angoulême est même prêt à envisager des matchs devant 4 000 spectateurs séparés en 4 blocs de 1000 personnes. _"__Nous avons 4 entrées différentes au stade, et pouvons imaginer cette solution sans contacts entre chaque tribune."_le président du SA15 Didier Pitcho n'est décidément pas à cours d'idée pour éviter le huis clos.

Paul Goze, le président de la ligue souhaite prendre encore un peu de temps pour prendre une décision. D'après nos informations, les dirigeants clubs de Top 14 et de Pro D2 se retrouveront à Toulouse lundi prochain pour trancher.