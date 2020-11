Coronavirus : saison suspendue pour l'US Dax et l'US Tyrosse

C'est officiel. En raison du confinement et de la situation sanitaires, la FFR a décidé de suspendre la saison pour la division Nationale et pour toutes les divisons amateurs. Les joueurs de l'US Dax et de l'US Tyrosse doivent ranger les crampons.

C’est officiel, ils rangent leur crampons. La FFR a entériné ce mardi le vote des président de club de la division Nationale qui demandaient en majorité la suspension de la saison. La saison est donc arrêtée jusqu'au 10 janvier pour l'US Dax, les entraînements également suspendus jusqu'à la fin du confinement. Il demeure bien sûr des incertitudes sur les modalités de reprise du championnat. Ces modalités de reprise seront discutées au cours du mois de novembre.

La Fédérale Une également suspendue

Dès ce lundi, le président de la FFR via sa page Facebook annonçait la suspension de tout les championnats amateurs, Fédérale Une comprise. Un arrêt nécéssaire pour Christian Laclau, le co-président de l'US Tyrosse : "Il fallait le faire. C'est compliqué déjà de jouer à huis clos, et puis rien ne nous autorise à nous entraîner puisque nous sommes confinés. Il n'y a aucune autorisation dérogatoire", explique le président de l'UST.

"Cela aurait été pire de continuer", poursuit Christian Laclau, "surtout à huis clos, c'est inintéressant pour les joueurs et puis on a des engagements avec nos partenaires et aussi avec nos abonnés. Ce sont des engagements écrits avec un nombre de match défini. Et si ces gens là ne peuvent pas participer aux matchs, ils peuvent aller jusqu'à demander le remboursement de leur engagement".