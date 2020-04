Coronavirus - Top 14 : la saison 2019-2020 est finie pour le CA Brive qui se maintient

Le CA Brive en a fini avec sa saison 2019-2020 qu'il termine à la 9e place. Promu en Top 14, le CAB se maintient dans l'élite et sera de nouveau sur la ligne de départ dans la cour des grands la saison prochaine. Voilà, très concrètement, ce qu'il faut retenir des annonces faites ce mercredi soir par la Ligue Nationale de Rugby après la réunion élargie tenue entre autres en présence des présidents des clubs.

Seules les phases finales seront jouées

Après l'annonce de la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai, et l'interdiction des grands rassemblements au moins jusqu'à mi-juillet, la LNR a décidé " de conserver deux scénarios " pour la suite de la saison actuelle.

1. Le premier, qui tient d'ores et déjà très peu la corde, verraient les championnats reprendre fin juin / début juillet directement sous forme de phases finales avec des finales de TOP 14 et PRO D2 au plus tard le 18 juillet.

2. Le second, nettement plus probable, serait que les phases finales des championnats se déroulent, " selon des modalités déterminées en fonction du nombre de dates disponibles ", en août prochain... avant le début de la saison 2020-21 qui débuterait dans la foulée fin août/début septembre.

La LNR se décidera d'ici la fin du mois d'avril .

9e, le CAB n'est pas concerné

En clair : la saison régulière ne se terminera pas alors qu'il restait neuf matchs à disputer. La suite de la saison concernera uniquement les clubs en position de disputer les phases finales. En Top 14, cela concerne habituellement les six premiers du classement. Et, puisque le rugby n'est jamais à l'abris de trouver une idée nouvelle, on ne peut pas à exclure que les huit premiers du classement soient éventuellement concernés afin de disputer des quarts, demies et finale. Il se trouve que le CAB, 9e du classement au soir de la 17e journée, n'est pas en position de qualifiable. Comprenez : la saison 2019-2020 du club corrézien a pris fin ce mercredi soir lors d'une réunion en visio-conférence.