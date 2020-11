Coronavirus : troisième match reporté pour Montpellier en Top 14

En rugby, le match du Top 14 entre Montpellier et le Stade français, prévu ce samedi et comptant pour la 8e journée, est reporté à une date ultérieure pour cause de contaminations au Covid-19 dans l'effectif montpelliérain,

Le match du Top 14 en rugby entre Montpellier et le Stade Français, prévu ce samedi et comptant pour la 8e journée, est reporté à une date ultérieure pour cause de contaminations au Covid-19 dans l'effectif montpelliérain. L'ajournement du match a été décidé "à la suite de nouveaux cas" dans le groupe héraultais, a précisé la Ligue nationale de rugby (LNR) sans plus de précision. Le club évoque "plusieurs cas positifs au sein de son effectif sportif".

Le Montpellier Hérault Rugby (MHR), 9e au classement du Top 14, compte désormais trois matchs en retard après des reports dus à des cas d'infection au coronavirus du côté de ses adversaires, Lyon et Castres. Ce qui fait que le MHR n'a plus joué depuis le 25 octobre et sa victoire à domicile contre Brive (30-6). La date du match contre Castres a été fixée au vendredi 20 novembre, 20h30.

De son côté, le Stade Français enregistre un deuxième match en retard.