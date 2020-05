Coronavirus - UBB : "Personne ne nous enlèvera le bonheur ressenti", la lettre de Laurent Marti aux supporters

C'est dans une lettre publiée sur le site de l'UBB que le président du club, Laurent Marti s'adresse aux supporters et aux partenaires du club. Alors que la Ligue nationale de rugby vient de mettre un terme définitif à la saison de Top 14. Le championnat n'ira donc pas au-delà de la 17e journée, là où il en était au moment de sa suspension mi-mars, en pleine épidémie de coronavirus.

"Personne ne nous enlèvera le bonheur ressenti, écrit le président de l'Union Bordeaux-Bègles après avoir rendu hommage aux victimes du Covid-19, la fierté du travail bien fait et le sentiment que tous ces efforts durant ses longues années se voyaient enfin récompensés". Fierté d'un président dont le club était leader du Top 14 lorsque le coronavirus est venu tout chambouler, avec 8 points d'avance sur Lyon, son premier poursuivant.

L'avenir de l'UBB est entre NOS MAINS À TOUS, il sera ce que nous en ferons - Laurent Marti, président de l'UBB

Et Laurent Marti d'adresse un "immense MERCI" à Christophe Urios, le manager de l'Union Bordeaux-Bègles, et à son équipe, aux supporters et les partenaires des rugbymen girondins, ainsi que les groupes de supporters qui ont appelé les abonnés, il y a quelques jours, à ne pas demander de remboursement pour cette saison tronquée. Car, souligne le président girondin, "quand le Covid nous aura quittés, nous devrons mener un autre combat : celui de la survie du club". Les supporters lui ont rapidement répondu via les réseaux sociaux.

Dans sa lettre, Laurent Marti rend également hommage aux joueurs qui quittent le club sans au revoir au stade Chaban-Delmas, Adrien Pélissié, Peni Ravai, Semi Radradra, Lucas Meret et Masa Tutaia.

Reste à savoir si l'UBB sera ou non sacrée championne malgré tout. La question sera abordée dans de nouvelles réunions des instances du rugby français dans les jours à venir. Laurent Marti a déjà fait savoir par le passé qu'il ne voulait pas de "titre au rabais".