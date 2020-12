Coupe d'automne des nations : le XV de France face à l'Angleterre pour le combat final

On pouvait avoir des doutes, ou du moins se poser des questions sur ce XV de France bis aligné samedi dernier face à l'Italie. Contraint de faire jouer des novices, puisque les titulaires sont tous retournés dans leurs clubs en championnat, Fabien Galthié a été aussi rassuré que les supporters. Les Bleus ont réussi leur examen de passage en battant l'Italie (36-5). Mais le vrai test a lieu de dimanche à Londres à 15h : le XV de France affronte l'Angleterre en finale de la Coupe d'automne des nations.

Un match "face à la meilleure équipe du monde en ce moment"

En huit jours, cette sélection bleue inédite va faire le grand écart en passant de la Squadra Azzurra, dernière du Tournoi des six nations pour la cinquième année d'affilée, au XV de la Rose, l'une des toutes meilleures sélections. Le fait que ce match se déroule à Twickenham, avec peut-être quelque 2.000 spectateurs, rend la tâche encore plus ardue.

Car les Anglais sont certainement la meilleure équipe du moment. Il n'ont perdu qu'un match cette année, contre l'équipe-type française (24-17), sans que cela ne les empêche de remporter les 6 nations, juste devant les Bleus. Pour retrouver leur dernière défaite, il faut remonter à novembre 2019, en finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud.

Après leur faux-départ au Stade de France en février, Owen Farrell et ses partenaires ont tout gagné, décrochant samedi au pays de Galles (24-13) un septième succès consécutif. En résumé, dimanche, ce sera un match "face à la meilleure équipe du monde peut-être en ce moment vu que l'Afrique du Sud ne joue pas" selon Galthié, contraint encore de modifier son effectif pour respecter l'accord avec les clubs et de trouver un nouveau capitaine.

Le demi de mêlée Baptiste Serin, promu dans ce rôle en l'absence de Charles Ollivon, a lui aussi atteint le quota des trois feuilles de match et ne verra pas Twickenham. Pas plus que l'ailier Teddy Thomas. Le XV de France, déjà chamboulé et rajeuni (24 ans et 6 sélections de moyenne), devra donc se passer de deux de ses joueurs les plus expérimentés du moment, auteurs chacun d'un essai contre l'Italie.

Couilloud en capitaine

Galthié a tranché, ce sera le demi de mêlée de Lyon, Baptiste Couilloud (23 ans, 4 sélections) qui officiera en tant que capitaine des Bleus. Barré en sélection par Antoine Dupont et Serin, Couilloud n'avait plus rejoué équipe nationale depuis le Tournoi des 6 nations 2018. Ce rôle de capitaine lui assure une place de titulaire au détriment du Clermontois Sébastien Bézy, appelé dimanche en remplacement de Serin.

Couilloud devra guider une équipe jeune et inexpérimentée - seuls l'arrière Brice Dulin (30) et le pilier droit Uini Atonio (33) comptent plus de 10 sélections.

Six changements pour le XV de France

Le staff de l'équipe de France a effectué six changements par rapport à l'équipe qui avait battu l'Italie pour affronter l'Angleterre. Au total, le XV de départ affichera une moyenne d'âge de 24 ans et seulement cinq sélections.

Les premières lignes Hassane Kolingar (22 ans, 1 sélection) et Pierre Bourgarit (23 ans, 2 sélections), le troisième ligne Selevasio Tolofua (23 ans, 0 sélection), l'ailier Aliveriti Raka (25 ans, 4 sélections) et le centre Yoram Moefana (20 ans, 1 sélection) font ainsi leur entrée dans l'équipe, aux côtés du demi de mêlée Baptiste Couilloud.

Une revue d'effectif rendue obligatoire par le compromis entre la Ligue nationale de rugby et la Fédération française qui limite à trois les feuilles de match pour les internationaux. Charles Ollivon, Antoine Dupont, Romain Ntamack et autres Gaël Fickou ont donc été contraints de céder leurs places.

La presse anglaise a évoqué "une farce" pour ce Crunch final de l'automne. "Cette petite phrase a fait du chemin au sein de notre équipe et obligé certains joueurs à justifier l'intérêt de ce match et leur présence dans le groupe. C'est dommage. Tous les joueurs ont été exemplaires dans leur préparation et méritent largement leur cape", a répondu le manager Raphaël Ibanez, sûr que cette équipe "va renverser des montagnes".

XV de départ contre l'Angleterre : Dulin - Raka, Moefana, Danty, Villière - (o) Jalibert, (m) Couilloud (cap.) - Jelonch, Tolofua, Woki - Pesenti, Geraci - Aldegheri, Bourgarit, Kolingar

Remplaçants: Mauvaka, Neti, Atonio, Ducat, Macalou, Bézy, Carbonel, Barassi

Réservistes: Etrillard, Oz, Rebbadj, Lebel, Taofifenua