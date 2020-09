Coupe d'Europe de rugby : Maxime Mermoz décrypte le jeu d'Exeter qui affronte Toulouse samedi

À 34 ans, Maxime Mermoz vient de raccrocher les crampons, mais comme nous tous, il va suivre de près la demi-finale entre Toulouse et Exeter samedi 26 septembre. Et le trois-quart centre connait bien les Chiefs.

Maxime Mermoz, invité d'honneur de 100% Club de mercredi 23 septembre (7'50), dévoile le jeu et l'équipe d'Exeter, qui affronte le Stade Toulousain en demi-finale de Champions Cup samedi, coup d'envoi à 16h30.

L'ancien du Stade a découvert les Chiefs en jouant avec Toulon. À un moment où le club anglais remontait en haut du classement. "Sans moyen pour recruter de grands noms, ils ont vraiment utilisé leurs jeunes pour faire une grande équipe. C'est devenu un rouleau compresseur, avec des gars physiquement très durs et très costauds."

Le joueur à la retraite se souvient d'une bande de copains qui ont l'habitude de jouer ensemble. Une équipe qui ressemble un peu au XV toulousain.

Des similitudes avec le Stade Toulousain

Des similitudes donc, mais pas le même jeu : "Ils sont très joueurs et ils marquent beaucoup d'essais. Ils mettent régulièrement plus de 30 points à l'équipe d'en face ! Mais ce qui est sûr c'est que le Stade Toulousain a plus d'instinct, de jeu debout, et de joueurs qui peuvent faire la différence."

De son côté, "Exeter est sur la lignée du jeu anglais : des structures de jeu bien définies, ça répète beaucoup, analyse Maxime Mermoz qui s'attend à un match ouvert après une petite période d'observation logique quand on est en demi-finale de Coupe d'Europe.

Le Stade Toulousain tout seul en Angleterre

Avec la crise sanitaire, il est un peu plus compliqué pour Ugo Mola et le staff de Toulouse de préparer ce match. Mais le fait que Sandy Park (12 300 places) samedi soit entièrement vide est une bonne nouvelle pour les Rouge et Noir assure leur ex-coéquipier. "Avoir un quart ou une demie à la maison, c'est un avantage psychologique. Là avec ce match à huis-clos, il n'y aura rien : pas de public qui pousse, pas d'atmosphère, et donc pas de pression."

Ça tombe bien ! Exeter est un club du sud-ouest de l'Angleterre réputé pour son ambiance très chaude en temps normal. "Là-bas ce sont les Chiefs, donc il y a des cris indiens qui montent des tribunes, c'est fou et c'est beau." Pour cette demie de Champions Cup, il faudra faire une croix sur l'ambiance unique de Sandy Park mais, "au moins on aura un match" conclut Maxime Mermoz.