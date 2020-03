Coupe d'Europe de rugby : l'UBB jouera bien son quart de finale contre Edimbourg

L'Union Bordeaux Bègles et cinq autres clubs français sont concernés par cette décision de maintenir, malgré la crise du coronavirus, les quarts de finale de la coupe d'Europe de rugby (Toulouse, Clermont, le Racing, Toulon et Castres).

Dans un communiqué, l'organisateur de la Champions Cup et du Challenge Européen, l'EPCR écrit : "il est actuellement prévu que les rencontres de quarts de finale de la Champions Cup et de la Challenge Cup auront lieu comme prévu lors du week-end du 3/4/5 avril. L’EPCR a l’intention de faire jouer les huit matchs et continuera à surveiller l’évolution de la situation tout en restant en contact avec les ligues et fédérations concernées, ainsi qu’avec les gouvernements et autorités locales compétentes. L’EPCR est entièrement favorable à toute mesure préventive qui pourrait être requise dans l’intérêt de la santé publique en lien avec le Covid-19 et respectera les instructions données par les autorités gouvernementales"

La Ligne nationale de rugby elle, prendra, une décision pour les rencontres de Top 14 et de Pro D2 après une assemblée générale avec les 30 clubs concernés, lundi prochain à l'issue d'une assemblée générale à Toulouse.