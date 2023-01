Coupe d'Europe de rugby : le programme et les résultats de la 4e journée

Il y a encore de la place pour trois clubs français en huitièmes de finale de la Champions Cup. Ce week-end à l'occasion de la quatrième et dernière journée de poule, Montpellier, Clermont et le Racing 92 vont tenter de rejoindre Toulouse et La Rochelle, déjà qualifiés pour la phase finale.

ⓘ Publicité

Le Racing 92 se mesure à la montage irlandaise du Leinster. Il faudra donc un exploit pour les Franciliens, mal embarqués avec deux défaites et une seule victoire pour continuer l'aventure européenne. Et la victoire est leur seule option. Le Racing reçoit les Irlandais (premiers avec trois victoires) à domicile.

Montpellier et Clermont veulent y croire

Respectivement 7e et 8e de leur poule, Montpellier (7 pts) et Clermont (6 pts) n'ont pas dit leur dernier mot. Les Héraultais, qui reçoivent les London Irish, et les Auvergnats, en déplacement en Afrique du Sud chez les Stormers, partent donc à l'assaut avec pour seul objectif de prendre des points. Cap sur Le Cap pour Clermont, qui vient de se séparer de son entraîneur Jono Gibbes, remplacé par Christophe Urios.

Montpellier l'avait emporté à l'aller (32-27) et peut espérer confirmer pour valider son billet. Face à une formation en difficulté, tant en Champions Cup (11e, 1 pt) qu'en championnat (9e, 26 pts), les hommes de Philippe Saint-André peuvent y croire.

Même son de cloche pour l'Union Bordeaux-Bègles qui aura besoin de gagner largement devant Gloucester pour espérer. De son côté, Castres a clairement fait du Top 14 sa priorité et, après trois revers de rang et zéro point, n'a plus rien à attendre de la Champions Cup si ce n'est terminer à Exeter sur une bonne note.

Lyon en mission

Malgré trois revers de rang, le Lou est encore dans le coup. Les trois bonus glanés en cours de route peuvent permettre de sauver la tête des Lyonnais. Mais, pour ça, il faudra gagner, encore une fois avec le bonus. Une première - et dernière- victoire permettrait aux hommes de Xavier Garbajosa de s'assurer un avenir continental, que ce soit en Champions Cup ou en Challenge Cup. Lyon reste sur deux revers de rang à domicile, contre Brive (30-27) et les Saracens (28-20). Il faudra cette fois soigner son entame face aux Sud-Africains des Blue Bulls, vainqueurs à l'aller (42-36), pour voir plus loin.

La Rochelle et Toulouse dans un fauteuil

Déjà assurés d'un billet pour la phase finale, Toulouse, vainqueur en 2020, et La Rochelle, sacrée l'année suivante, visent toujours plus haut. Un nouveau succès, leur quatrième de rang dans la compétition, leur assurerait une place dans les quatre premiers, synonyme de huitième de finale à domicile. Vainqueurs en Irlande (18-13), les Rouge et Noir voudront confirmer à domicile contre la province du Munster et enchaîner une huitième victoire en neuf rencontres, toutes compétitions confondues.

Dernier tombeur de Toulouse (30-7), La Rochelle, tenant du titre, entend lui aussi décrocher la victoire, sa treizième consécutive sur la scène continentale, sur le terrain des Anglais de Northampton, bons derniers de la poule.

Le programme de la 4e et dernière journée de poule de la Coupe d'Europe de rugby :

VENDREDI 20 JANVIER

Poule A

Lyon - Blue Bulls (21h)

Poule B

Leicester - Ospreys (21h)

SAMEDI 21 JANVIER

Poule A

Harlequins - Sharks (14h00)

Leinster - Racing 92 (16h15)

Bordeaux-Bègles - Gloucester (16h15)

Exeter - Castres (18h30)

Poule B

Northampton - La Rochelle (14h00)

Stormers - Clermont (18h30)

Ulster - Sales (21h00)

DIMANCHE 22 JANVIER

Poule A

Edimbourg - Saracens (18h30)

Poule B

Montpellier - London Irish (14h00)

Toulouse - Munster (16h15)