Coupe d'Europe de rugby : le programme et les résultats de la première journée de poules

Découvrez le programme et les résultats de la première journée de la Coupe d'Europe de rugby

Est-ce toujours la Coupe d'Europe de rugby ? Pour la première fois de l'histoire de la compétition, trois franchises d'Afrique du Sud vont disputer la Champions cup, qui débute ce vendredi, et tenter de succéder à Toulouse et La Rochelle, les deux derniers vainqueurs de la compétition. Huit clubs français sont en lice.

Le Racing 92 est opposé au Leinster. Un match particulier puis l'Anglais Stuart Lancaster, actuel entraîneur adoint du Leinster, deviendra le futur manager du Racing. Pour l'Union Bordeaux-Bègles, il s'agit de retrouver des couleurs après un début de saison mouvementé. Le départ du manager Christophe Urios, mi-novembre, a déjà eu effet : l'UBB a remporté, devant Brive la semaine dernière, son premier match depuis octobre.

Lyon sera le premier club français à affronter une franchise sud-africaine à l'extérieur. Le Lou est parti dès lundi pour un déplacement d'une douzaine d'heures jusqu'à Pretoria où ils défieront les Blue Bulls. De son côté, La Rochelle remet sa couronne en jeu face à Northampton. Toulouse retrouvera le Munster pour une revanche de son quart de finale victorieux cette saison à l'issue d'une mémorable séance de tirs au but (24-24, 4-2 tab).

Montpellier, en déplacement chez les London Irish, ouvre le bal dès vendredi avant que Clermont ne reçoive les Stormers du Cap, samedi. Enfin, Castres, en plus d'accueillir Exeter samedi, devra affronter la concurrence du quart de finale entre la France et l'Angleterre au Mondial de football, disputé une heure plus tôt.

Vendredi 9 décembre

Poule B

London Irish - Montpellier (21h)

Samedi 10 décembre

Poule A

Coastal Sharks - Harlequins (14h)

Racing 92 - Leinster (14h)

- Leinster (14h) Gloucester - Union Bordeaux-Bègles (16h15)

(16h15) Blue Bulls - Lyon (18h30)

(18h30) Castres - Exeter (21h)

Poule B

Clermont - Sormers (16h15)

- Sormers (16h15) La Rochelle - Northampton (18h30)

Dimanche 11 décembre

Poule A

Saracens - Edimbourg (16h15)

Poule B