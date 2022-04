Coupe d'Europe de rugby : le programme et les résultats des 8e de finale aller

Qui pour succéder au Stade Toulousain ? Les tenants du titre veulent conserver leur titre alors que débutent vendredi les 8e de finale de la Coupe d'Europe de rugby dans un format inédit de matchs aller-retour. Six autres clubs français sont en lice pour gravir les marches menant vers le sacre ultime.

Les Toulousains affrontent samedi les Irlandais d'Ulster et ont toujours en travers de la gorge l'annulation en janvier par l'organisateur de la compétition, l'EPCR (European Professional Club Rugby), de leur dernier match de groupe contre Cardiff. Toulouse s'estimait en mesure et en droit de jouer malgré plusieurs contaminations au Covid-19 dans ses rangs. Passés de justesse après l'annulation de leurs deux matches à domicile, les quintuples champions d'Europe (record) ont hérité avec l'Ulster du Sud-Africain Duane Vermeulen d'un adversaire dangereux, actuellement deuxième du United Rugby Championship (le championnat des provinces et équipes irlandaises, écossaises, galloises, sud-africaines et italiennes).

Deux duels 100% français

Pour cette première au format matchs aller-retour, les 8e de finale verront deux confrontations franco-françaises entre équipes, qui hasard du calendrier, se sont déjà affrontées la semaine dernière en Top 14. Samedi, l'Union Bordeaux-Bègles retrouve La Rochelle, une semaine après la courte victoire de l'UBB (16-15).

Autre duel 100% tricolore, celui entre le Racing 92 et le Stade français samedi au stade Jean-Bouin. Sévèrement battus chez leur voisin des Hauts-de-Seine (53-20) le week-end dernier, les Parisiens du Stade français, distancés en championnat (11e place), n'ont plus que l'Europe pour sauver leur saison.

Mission compliquée pour Montpellier et Clermont

C'est un peu l'inverse pour Montpellier, leader du Top 14, opposé dimanche aux champions d'Angleterre en titre, les Harlequins, portés par leur ouvreur international Marcus Smith. Pas totalement concerné lors de la phase de groupes, à l'image de la claque historique reçue au Leinster (89-7), le MHR, qui vient de prolonger l'ensemble de son staff jusqu'en 2025, jouera-t-il cette fois davantage le jeu continental ?

La question se pose également pour Clermont. A la lutte dans la course à la qualification pour la phase finale du Top 14, le club auvergnat, pas forcément armé pour jouer sur deux tableaux, aura peut-être la tête ailleurs dimanche face à Leicester, solide leader du championnat anglais.

Les matchs retour se dérouleront le week-end prochain, du 15 au 17 avril.

Le programme des 8e de finale aller

Vendredi 8 avril

(21h00) Connacht (IRL) - Leinster (IRL)

Samedi 9 avril

(14h00) Bordeaux-Bègles (FRA) - La Rochelle (FRA)

(FRA) - (FRA) Sale (ENG) - Bristol (ENG)

(16h15) Toulouse (FRA) - Ulster (IRL)

(FRA) - Ulster (IRL) (18h30) Stade Français (FRA) - Racing 92 (FRA)

(FRA) - (FRA) Exeter (ENG) - Munster (IRL)

Dimanche 10 avril