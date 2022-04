Coupe d'Europe de rugby : Lens pourrait accueillir le Racing 92, délogé par Sexion d'assaut

S'il se qualifie pour la demi-finale de la coupe d'Europe de rugby, le Racing 92 jouera au stade Bollaert, à Lens, et non à domicile, comme prévu. Son arena est déjà occupée les 14 et 15 mai pour un concert du groupe Sexion d'assaut.