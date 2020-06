Coupe d'Europe de rugby: les phases finales reprogrammées à l'automne

L'EPCR, l'organisateur des Coupes d'Europe, a annoncé ce mercredi les dates des phases finales. L'ASM recevra le Racing pour son quart de finale le week-end des 19 et 20 septembre.

Le Top 14 doit reprendre le 5 septembre, pour rapidement laisser la place à la Coupe d'Europe. La Champions Cup, ainsi que la Challenge Cup, ont besoin de trois dates pour pouvoir boucler la version 2019-2020, stoppée par la pandémie. L'organisateur a annoncé hier que les quarts de finale, dont celui de l'ASM face au Racing se dérouleront le week-end des 19 et 20 septembre (les autres 1/4 de finale: Leinster-Saracens, Exeter-Northampton et Toulouse-Ulster).

L'ASM n'a pas cravaché pour rien lors des phases de poule, pour arracher un quart de finale à domicile. Il aura bien lieu sur la pelouse du Michelin. La date et l'horaire précis doivent encore être programmés selon les demandes des télévisions. Ce week-end de septembre, le rugby aura une concurrence sportive inédite puisque ce seront les deux dernières étapes du Tour de France; France Télévision, qui diffuse les deux événements, devra trancher.

Encore des incertitudes

Pas de répit pour les qualifiés puisque les demi-finales auront lieu le week-end suivant, les 26 et 27 septembre. Enfin la finale aura lieu le 17 octobre, à Marseille comme prévu. Toutes les places avaient été vendues, reste à savoir combien de spectateurs seront autorisés pour assister à ces rencontres. Le quart de finale face au Racing devrait se jouer à guichets fermés, mais l'ambiance ne sera pas la même s'il y a 5.000 ou 18.000 supporters au Michelin. Bien évidemment, ces décisions restent liées à l'évolution de la situation sanitaire.

Quant à la saison prochaine, les phases de poules débuteront le week-end des 12 et 13 décembre. La Champions Cup pourrait se disputer selon une formule à 24 équipes, comme le demandent les clubs français. Cela aurait le mérite de qualifier l'ASM et Toulouse et d'éviter un barrage entre les deux clubs. L'EPCR doit d'abord trouver un accord avec les diffuseurs avant de valider cette nouvelle formule.