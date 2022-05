Coupe d'Europe : Le MHR a "tout à gagner" en quarts de finale face au stade rochelais

C'est la deuxième fois de son histoire que le club arrive dans ce carré finale. Le MHR dispute ce samedi les quarts de finale de Coupe d'Europe. Les Héraultais affrontent les rochelais chez eux à partir de 18h30. Une rencontre à vivre sur France Bleu Hérault.

"Sans pression"

Plutôt que de mettre les bouchées doubles avant une rencontre où l'adversaire est "archi favori", Philippe Saint-André a préféré ménager ses joueurs : "On a aucune pression. Cette semaine on a essayé de changer les routines : de faire des entraînements plus courts, de laisser des demi-journées de repos."

Le club montpelliérain a beau ne pas être coutumier du dernier carré de Champions Cup, Philippe Saint-André veut miser sur les points forts de ses hommes : "Si on ne lâche rien au bout d'une heure, après on sait que _sur les 20 dernières minutes on est redoutables._"

Une rencontre avec une saveur "très particulière" pour Guilhem Guirado, le talonneur qui achève son ultime saison : _"C'est une compétition magique. C'est la plus excitante parce qu'elle se joue en quelques matchs et donc il faut sortir des très gros matchs." Quoiqu'en soit le résultat, il espère que ce quart de finale pourra "relancer le groupe"_ après trois défaites coup sur coup.

Philippe Saint-André Copier