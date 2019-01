Coupe d'Europe : le programme et les résultats de la 5e journée de Champions Cup

Par Germain Arrigoni, France Bleu

Toulouse et le Racing 92, auteurs d'un parcours jusqu'ici parfait en Coupe d'Europe, peuvent s'assurer un quart de finale à domicile en cas de performance samedi en Irlande, chez le Leinster et l'Ulster, lors de la 5e journée. Montpellier et Castres, eux, n'ont pas le droit au faux- pas.