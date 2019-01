Coupe d'Europe : le programme et les résultats de la 6e journée de Champions Cup

Les résultats des clubs français lors de la 6e journée

Vendredi

(20h45) Newcastle (ENG) - Toulon (FRA)

(20h45) Edimbourg (SCO) - Montpellier (FRA)

.

Samedi

(14h00) Cardiff (WAL) - Lyon (FRA)

(16h15) Racing 92 (FRA) - Scarlets (WAL)

(18h30) Castres (FRA) - Gloucester (ENG)

.

Dimanche

(16h15) Toulouse (FRA) - Bath (ENG)

.

Voie royale pour le Racing ?

En ramenant un double bonus de Belfast à défaut d'une victoire (26-22), le Racing a assuré l'essentiel : rester leader de la poule 4 et parmi les deux meilleures équipes toutes poules confondues, une position qui lui permet d'avoir l'avantage du terrain sur la route de Newcastle où se déroulera la finale le 11 mai.

Pour conserver cette deuxième place générale (21 points) derrière les Saracens (23 pts), déjà qualifiés, le club des Hauts-de-Seine doit battre des Scarlets déjà éliminés et qui ménageront plusieurs cadres. Avec le bonus si possible car sans le précieux point supplémentaire, les Franciliens pourraient en effet voir le Leinster (20 pts) leur griller la politesse. Et si la hiérarchie était respectée en quarts, la revanche de la dernière finale entre les deux équipes ne se jouerait alors pas en France mais en Irlande... Tout sauf un détail.

Toulouse, pas de blague

Comme le Racing, Toulouse reçoit un adversaire déjà éliminé, Bath, pour valider sa qualification. A la différence que le Stade compte moins de points (17) et a rétrogradé au deuxième rang de sa poule après son revers au Leinster (29-13). A moins d'un faux-pas du tenant du titre chez les Wasps, Romain Ntamack et ses coéquipiers sont condamnés à se battre pour l'une des trois places de meilleur deuxième. Ce qui pourrait être acquis avant même le coup d'envoi, les Toulousains ayant l'avantage de jouer en dernier.

Mais dans le cas où les résultats d'Edimbourg-Montpellier, de l'Ulster à Leicester et d'Exeter au Munster leur seraient défavorables, les hommes d'Ugo Mola et de Régis Sonnes n'auront pas le droit à l'erreur face au club anglais. D'autant que Bath sera revanchard après sa défaite à l'aller (22-20) marquée par l'incroyable raté de Freddie Burns, qui avait célébré son essai avant d'aplatir et avait été puni par Maxime Médard revenu dans son dos. Le moment est important pour Toulouse, spécialiste de la compétition (4 fois champion) et tout proche d'un 17e quart en 24 éditions. De quoi tourner la page de la douloureuse saison 2016-2017, lors de laquelle le club le plus titré de France, largué en Top 14 (12e), avait échoué pour la première fois à se qualifier pour la Coupe d'Europe.

Montpellier au pied du mur

Le suspense est relativement mince pour cette 6e journée, avant laquelle 4 clubs (Racing, Leinster, Glasgow, Edimbourg) sont quasiment certains rejoindre les Saracens dans le tableau final. Avec Edimbourg-Montpellier, l'autre finale de poule aura pour théâtre Limerick, où le Munster (17 points) sera sous la menace d'Exeter (13). Les Chiefs sont au pied de la montagne rouge pour un double exploit: mettre fin à la série de victoires européennes du Munster à Thomond Park (11), et devenir le premier club à se qualifier après une phase aller sans aucun succès (un nul et deux revers).

© Visactu -