Champions Cup : Toulouse qualifié en quarts de finale après la victoire au Connacht (7-21) !

Les Rouge et Noir ont peu à peu pris le dessus sur les Irlandais du Connacht à Galway, ce samedi 11 janvier, et poursuivent leur parcours sans faute en Coupe d'Europe

Toulouse, France

Le Stade est déjà qualifié pour les quarts de finale de Coupe d'Europe après sa victoire, ce samedi 11 janvier, à Galway sur les terres irlandaises du Connacht (21-7). Mieux ! En glanant 4 nouveaux points, les hommes d'Ugo Mola ont une chance de se classer parmi les 4 meilleurs premiers, synonyme de quart de finale à domicile en avril prochain. Cela fait 10 ans que Toulouse n'a pas accueilli un quart à la maison (au Stadium pour une telle affiche). C'était en 2010... l'année du dernier titre européen des Rouge et Noir.

Le film du match

Après une grosse entame toulousaine, le Connacht prend le meilleur sur les hommes d'Ugo Mola profitant de chaque faute rouge et noir, jusqu'à ce premier essai de pénalité irlandais (11e). Les Toulousains piqués au vif qui vont vite recoller au score avec leur capitaine Jerome Kaino (19e), puis prendre le large sur ballon porté aplati par Julien Marchand. Toulouse concentré et réaliste à la sortie des vestiaires, et le centre Pita Ahki creuse l'écart (44e).

Mais les hôtes irlandais ne comptaient pas en rester là et on complètement inverser le rapport de forces en fin de rencontre. La grosse pression du Connacht et les nombreuses fautes côté toulousain avec 2 cartons consécutifs pour le Stade : le jaune pour Yoann Huget (72e) et le rouge pour Zack Holmes (73e) pour placages dangereux. Les Toulousains ont terminé la rencontre à 13 contre 15. Une prouesse donc de rester hermétique jusqu'au coup de sifflet final.

Prochain match : Toulouse-Gloucester à Ernest Wallon, 6e journée de Coupe d'Europe.