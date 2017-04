Coupe d'Europe : la chasse aux derniers sésames est lancée pour la demi-finale ASM - Leinster

Si les supporters clermontois auraient préféré retourner dans le chaudron de Saint-Etienne, ils se sont rués sur les billets mis en vente lundi après-midi sur internet pour la demi-finale contre le Leinster à Lyon. Le stade Gerland sera jaune et bleu le 23 avril pour la "réception" des Irlandais.

Plus de 25 000 supporters clermontois seront présents dimanche 23 avril au Matmut Stadium de Gerland à Lyon, à l'occasion de la demi-finale de Champions Cup contre la province du Leinster (coup d'envoi à 16 heures). Plusieurs milliers de billets ont été vendus en ligne lundi après-midi, via les sites internet de la Ligue Nationale de Rugby et du LOU. Une quête de billets qui s'est apparentée à un long chemin de croix sur la toile. Quelques places devraient encore être disponibles dans les prochaines heures.

Plus de billets disponibles pour la demi-finale ASM / Leinster - @LNR

Les fans irlandais, eux, devraient être un peu plus de 1 500 à faire le déplacement à Lyon, essentiellement par avion, mais l'ASM Clermont Auvergne jouera bel et bien à domicile le 23 avril. Une date très particulière puisque ce dimanche se tiendra le premier de l'élection présidentielle. Autant dire que les membres les plus civiques de la Yellow Army vont devoir arriver tôt dans les bureaux de vote, avant de se rendre dans la capitale des Gaules.

Les supporters de l'ASM Clermont du faire preuve de persévérance pour décrocher leurs sésames. Alors fatalement, beaucoup d'entre eux ont exprimé leur joie et leur soulagement sur les réseaux sociaux. Petit florilège.

Voilà c'est fait, presque 2 heures d'attente et j'ai enfin les 8 places en poche #ASMLEI

Vivement Gerland!!! — Pierre_Vgnl (@Pierrevignal) April 10, 2017

Yeeeeeaaaaaahhhh !!!!! Tickets ln Da Pocket 😍 Que ce fut long, mais dieu que c'est bon !! #ASMLEI #ChampionsCup #YellowArmy — Rourou23 (@VincentRoudier) April 10, 2017