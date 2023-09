Coupe de monde de rugby : France - Nouvelle-Zélande, une affiche de rêve pour lancer la compétition

Pouvait-on imaginer plus belle affiche pour lancer cette Coupe du monde 2023 ? Ce vendredi à 21h15, dans un stade de France incandescent, le XV de France affronte la Nouvelle-Zélande en ouverture de la compétition. Une rencontre de gala entre deux équipes qui ont déjà offert à la compétition des matchs entrés dans sa légende (1999, 2007 et 2011). Les Bleus n'ont qu'un seul objectif : remporter le titre pour la première fois. Après trois finales perdues (1987, 1999 et 2011), la France n'a jamais été aussi bien armée pour enfin décrocher le Graal.

Mais la tâche ne sera pas aisée, à commencer par ce premier adversaire : la Nouvelle-Zélande, nation reine du rugby qui a remporté par trois fois le titre. Fabien Galthié veut entrer dans le club très fermé des nations championnes composé également de l'Afrique du Sud (trois titres), de l'Australie (deux titres) et de l'Angleterre (1 titre).

Dans ce groupe A où, sauf immense exploit italien, les deux places qualificatives leur semblent promises, Bleus et All Blacks vont s'écharper avec pour enjeux la première place, mais aussi un ascendant psychologique et peut-être surtout un élan dans la compétition. L'ordre d'arrivée décidera de l'adversaire en quart, qui sera de toute façon redoutable : tenants sud-africains ou N.1 mondiaux irlandais, à moins que les Écossais ne viennent jouer les coupeurs de tête.

"On attend ça depuis quatre ans"

Autant dire que les joueurs de Fabien Galthié se sont préparés pour ce match d'ouverture. Un "adversaire mythique" pour Grégory Alldritt, le XV de France "attend ça depuis quatre ans" assure le demi de mêlée Maxime Lucu. Pour le capitaine Antoine Dupont, "on se prépare pour ça depuis quatre ans, c'est le match d'ouverture de notre Coupe du monde en France. Malgré ça, il faut arriver à avoir toujours un peu de détachement et de recul pour ne pas avoir ça dans la tête 100% de la journée".

La route d'un tout premier sacre commence donc au stade de France, où les Bleus n'ont plus perdu depuis la venue de l'Ecosse (27-23), le 26 mars 2021, avant d'enchaîner sur neuf victoires. Dont une, historique par son ampleur, contre les all Blacks en novembre 2021 (40-25). Mais gare. Les Néo-zélandais n'ont jamais perdu lors de la phase de poules d'une Coupe du monde. Ils se sont imposés à chacun des matches d'ouverture qu'ils ont disputés, en 1987 (70-6 contre l'Italie), en 1991 (18-12 devant l'Angleterre) et 2011 (41-10 face aux Tonga).

En 2007, lors du Mondial disputé en France, les Bleus, eux, s'étaient pris les pieds dans le tapis devant l'Argentine (17-12). Une énorme désillusion pour les hommes de Bernard Laporte. Seize ans plus tard, les choses ont changé : les Kiwis restent sur une déculottée devant les Springboks (35-7) et ne semblent plus aussi impériaux qu'auparavant. En manque de leaders capables de prendre les rênes, décrits comme "la pire équipe All Black de l'histoire", les hommes d'Ian Foster restent tout de même parmi les favoris même s'ils s'en défendent.

Le XV de France confiant malgré les blessures et les polémiques

"La France est une des meilleures équipes du moment. Ça va être un match vraiment physique, ils ont des joueurs de qualité à tous les postes", a prévenu le troisième ligne Ardie Savea. D'autant que le public du stade de France aura un rôle à jouer, comme en novembre 2021. "Il y avait une ambiance fantastique dans le public, la France a bien lancé son match, elle nous a mis en difficulté. On sait ce qui nous attend. Ça va être un événement extraordinaire et on ne voudrait manquer ça pour rien au monde. On sait que l'entame va être très difficile mais il va falloir y mettre la même intensité qu'eux", a déclaré Foster.

Le XV de France, lui, aborde la compétition avec une confiance affichée que rien ne semble ébranler, pas même les blessures (Ntamack, Baille, Danty, Willemse...), les polémiques (Haouas, Chalureau...), la défaite en Écosse (25-21) lors d'un des quatre matches de préparation ou encore une défense moins impériale depuis quelques mois.

"C'est notre quarantième match. Quand on a débuté, nous avons fixé des règles assez simples sur une forme de vision et de sens: rassembler, fédérer et partager avec le rugby français et nos supporters", a expliqué le sélectionneur Galthié. Avec un seul objectif : le sacre suprême.

