Coupe du monde de rugby : les bars de Toulouse s'adaptent au décalage horaire

Toulouse, France

Dans la ville, tous les bars ne semblent pas encore à l'heure japonaise. Avec 7 heures de décalage, la diffusion des matchs commencera tôt, voire très tôt, le matin, 6h45. Les matchs de poule du XV de France auront lieu respectivement à 9h15 (samedi, face à l'Argentine) et 9h45 pour les deux rencontres suivantes (le 2 octobre, contre les Etats-Unis et le 6, face au Tonga). Un vrai casse-tête pour certains pubs qui n'ont pas l'habitude d'ouvrir aussi tôt.

Les bars craignent un manque d'engouement

Certains se montrent pessimistes quant à l'enthousiasme que la Coupe du monde de rugby suscitera dans la ville. Beaucoup craignent que les supporters préfèrent rester chez eux. D'autres ont fait le choix de s'adapter pour attirer le plus de monde possible.

Au Melting Pot, boulevard de Strasbourg, les matchs du XV de France seront diffusés tout comme ceux de l'Angleterre, de l'Ecosse, du Pays de Galles et de l'Irlande. Le bar ouvrira donc ses portes plus tôt : 9 heures au lieu de midi. Habituellement, le pub ne sert que de la bière, des alcools forts et quelques boissons non-alcoolisées mais pour l'occasion, du café sera aussi proposé aux clients. Le gérant réfléchit encore à faire des formules petits-déjeuners avec des jus d'orange et quelques viennoiseries.

Croissants, chocolatines et...bières

Le choix est déjà fait du côté du Danu. Le long du canal du Midi, cette adresse incontournable des fans de sport espère accueillir du monde tout le long de la compétition. La très grande majorité des matchs sera diffusée. Le bar ainsi que la cuisine ouvriront plus tôt. "On va louper trois matchs sur toute la compétition, ceux qui sont très tôt en semaine", détaille le gérant Guilhem Misséry.

"On a déjà des réservations, des Anglais, des Français,... En plus de la formule petit-déjeuner qu'on propose tous les weekends, il y aura une formule sucrée et un brunch. On a prévu beaucoup de bière, plus que d'habitude. On attend beaucoup de monde", assure le gérant.

Il compte s'appuyer sur les grosses affiches de ce premier weekend de compétition (notamment la rencontre Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud, dimanche) pour lancer une bonne dynamique. Non loin de là, Marie, la gérante d'une brasserie est plus dubitative : "On servira de la bière mais les horaires ne sont pas vraiment propices à ça."

Le parcours des hommes de Jacques Brunel au Japon sera la clé du tiroir-caisse. De bons résultats du XV de France ne pourront qu'être bénéfiques pour les affaires.