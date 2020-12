Coupe du Monde 2023 - "Impatients d'y être" : les réactions de Dupont et Ntamack

Dupont et Ntamack et le capitaine des Bleus Charles Ollivon.

Pas de groupe de la mort, mais une affiche de rêve en 2023 pour le XV de France. Présents à Paris pour le tirage au sort ce lundi midi, les deux joueurs du Stade Toulousain Romain Ntamack et Antoine Dupont ont réagi à ce qui constitue la première étape vers l'aventure France 2023.

Avec les All Blacks et l'Italie

La France affrontera la Nouvelle-Zélande (chapeau 1) mais évite l'Argentine. C'est l'Italie qui a été tirée dans le chapeau 3. Voilà donc les deux principaux adversaires des Bleus en attendant de connaitre les deux autres nations qui composeront cette poule A.

"C'est un tirage plutôt équilibré mais il faudra faire attention à toutes les équipes. Les Blacks et l'Italie c'est plutôt bien pour une Coupe du Monde. D'avoir la Nouvelle-Zélande dans la poule, c'est une chance. De pouvoir les jouer, en plus lors d'une Coupe du Monde à la maison. Cela va être un événement particulier pour les joueurs mais aussi pour tous les supporters français", a réagi Romain Ntamack.

"Ils n'ont jamais perdu un match de poule en Coupe du Monde. On sait à quoi s'attendre. Il y a un passé fort avec cette équipe. On attendait depuis quelques mois ce tirage pour pouvoir vraiment se projeter vers la compétition. _Maintenant on se projette et ça va tous nous rendre impatients d'y être"_, a ajouté le demi-de-mêlée Antoine Dupont.

On connaîtra le calendrier exact et les lieux des rencontres à la fin du mois de février. Les premiers billets seront eux vendus au mois de mars. Le Stadium de Toulouse de son côté accueillera quatre rencontres.