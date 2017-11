Coupe du monde à XIII : les Bleus résistent puis craquent contre l'Australie (52-6)

Il n'y a pas eu de miracle pour l'équipe de France de rugby à XIII. Face à l'Australie, les Bleus ont résisté trente minutes et ils ont craqué en deuxième mi-temps.

Les Bleus ont entretenu quelques instants la possibilité d'une résistance héroïque lors de ce match injouable. Face à l'ogre australien sur ses terres, l'équipe de France n'a encaissé que deux essais en trente minutes (10 à 6) mais ils en ont concédé 8 sur les 50 autres. Wade Graham a été un des bourreaux des bleus en marquant quatre des dix essais des Kangourous.

Durant trente minutes, l'équipe de France a proposé un visage combatif et séduisant. Ses efforts étaient récompensés par un essai en solitaire de Mark Kheirallah qui filait entre les poteaux après une course de 80 mètres.

Les Australiens ont ensuite réussi à faire sauter le verrou français et les essais se sont accumulés, sans que les Français ne déméritent totalement et ne rendent les armes. Sans surprise, les Français s'inclinent donc 52 à 6 et joueront leur dernier match de poule dans une semaine contre l'Angleteterre.