Coupe du monde de rugby : 2.000 supporters rassemblés à René-Tys à Reims pour la victoire des Bleus

Maquillage, drapeaux tricolores, chants et grande fête au complexe René-Tys de Reims ce vendredi 9 septembre. Environ 2.000 personnes ont suivi le premier match de la Coupe du monde de rugby entre la France et la Nouvelle-Zélande, sur un écran géant. Un événement organisé par le Stade de Reims Rugby, gratuitement.

ⓘ Publicité

Malgré les essais concédés en débuts de période, les supporters n'ont jamais lâché les Bleus, vainqueurs au coup de sifflet final (27-13) . Tendus en première mi-temps, les esprits se sont libérés rapidement en deuxième grâce aux essais de Penaud et Jaminet.

Ambiance incroyable à René-Tys

"Il faudra faire ça à tous les matchs ! C'était incroyable, je suis heureux !", confie Sébastien dans les couloirs de René Tys à la fin du match. "La Nouvelle-Zélande a bien mis la pression. Je souhaite un très beau Mondial pour les Bleus, et on espère l'étoile tout simplement", poursuit Emilien.

Au-delà de la prestation tricolore sur le terrain, c'est l'ambiance a René-Tys qui a beaucoup marqué les supporters : "C'était de la folie, on a beaucoup chanté, je n'ai plus de voix, confirme Marc. C'était très familial, et on espère que cette Coupe va prendre de l'ampleur et attirer encore plus de monde."

Il n'y aura à priori pas d'autres rassemblements de ce genre à René-Tys pour les autres matchs de poule de l'équipe de France. Mais le Stade de Reims Rugby réfléchit à un nouvel endroit, une nouvelle fan-zone, si les Bleus accèdent au moins à la demi-finale du Mondial 2023.