Coupe du monde de rugby : 200 bénévoles de la région formés pour encadrer l'événement à Toulouse

Plus de 1.000 personnes avaient envoyé leur candidature pour devenir bénévoles, seulement 200 ont été retenus.

Moins de 100 jours avant le début de la Coupe du monde de rugby qui se déroulera du 8 septembre au 28 octobre 2023 partout en France. Cinq matches auront lieu à Toulouse, uniquement pendant les phases de poule. Mais quasiment tous les matches de la Coupe du monde seront retransmis dans la fan zone de la ville rose. Près de 50.000 visiteurs sont attendus à Toulouse pendant l'événement. 200 bénévoles Toulousains et des alentours ont été recrutés par la métropole pour aider à l'organisation.

200 bénévoles recrutés

Et ce week-end c'était donc la première journée de présentation et de formation des bénévoles à la salle Mermoz à Toulouse. Au total plus de 1.000 candidatures ont été envoyées à la Métropole mais seules deux cents d'entre elles ont été retenues. Les profils sont très variés : des jeunes, des moins jeunes, des fans de rugby, d'autres moins. Mais pour beaucoup ils ont pour point commun d'avoir déjà été bénévoles pour d'autres événements sportifs et/ou culturels.

C'est le cas par exemple de Jean-Luc, ce retraité est un fan de la première heure du Stade Toulousain, c'est surtout un habitué du bénévolat dans les événements sportifs : "j'ai participé à l'Euro 2016, au Tour de France. Je m'occupe également de la billetterie du stade Ernest-Wallon. Je suis passionnée de rugby." Passionnée de ballon ovale, Julia l'est un peu moins. Cette jeune toulousaine aime surtout l'ambiance de ces grands événements sportifs : "on va rencontrer plein de gens, apprendre des choses. Ca sera la fête."

Des bénévoles aux multiples compétences

Comme Julia ou Jean-Luc les bénévoles ont pour beaucoup déjà fait du bénévolat. Certains ont le BAFA, d'autres ont été formés aux premiers secours. Toutes les candidatures ont été triées sur le volet pour accueillir au mieux les visiteurs à Toulouse.

Les bénévoles parlent également tous une ou plusieurs langues étrangères, comme le Japonais par exemple. Toulouse est ville hôte de l'équipe nippone. Cindy a fait un master de Japonais et s'apprête à partir vivre là-bas : "je me suis dit que c'était une belle opportunité pour parler Japonais avant de partir et pratiquer la langue."

Et puis parmi les deux cents bénévoles cette ancienne joueuse de rugby professionnelle Koumiba Djossouvi. L'ancienne troisième ligne aile a participé à deux Coupe du monde sous le maillot de l'équipe de France, a gagné le tournoi des Six Nations en 2014 avec les Bleues. "J'ai eu envie de voir l'envers du décor et rendre un peu la pareille aussi."

Aujourd'hui masso-thérapeute à Bayonne, l'ancienne internationale de rugby a hâte de retrouver les bords de terrain pour voir si les choses ont changé depuis sa retraite : "j'ai arrêté le rugby il y a six ans, forcément je vais regarder comment les joueurs se préparent physiquement, récupèrent. C'est passionnant pour moi."