Coupe du monde de rugby 2019 : les joueurs du Béarn et de la Bigorre à suivre

La Coupe du monde de rugby 2019 commence ce vendredi au Japon. Durant un mois et demi, vingt équipes vont se disputer le trophée William Webb Ellis. Tour d’horizon des joueurs du cru, ou bien jouant par chez nous pour ne rien rater.

Ils sont d’ici

Wenceslas Lauret, 24 sélections - 3e ligne / XV de France

Né à Tarbes, le 3e ligne spécialiste pour gratter le ballon dans les rucks a découvert le rugby à Hourc et Pouyastruc. Passé ensuite par le Biarritz Olympique, il évolue actuellement en club au Racing 92. Il va découvrir la Coupe du monde à 30 ans.

Wenceslas Laurent, auteur d'un essai face à l'Italie lors du dernier Tournoi des Six Nations. © Maxppp - Sébastien Nogier

Camille Lopez, 24 sélections - demi d’ouverture / XV de France

Né à Oloron-Sainte-Marie, il découvre le rugby avec le club de Mauléon. Depuis passé par l’UBB et Perpignan, il s’est imposé à Clermont depuis 2014. À 30 ans, il va découvrir la Coupe du monde.

Camille Lopez face à l'Argentine en 2018... avant de les retrouver lors du premier match des Bleus à la Coupe du monde. © Maxppp - Federico Pestellini

Arthur Iturria, 13 sélections - 2e ou 3e ligne / XV de France

C’est bien à Bayonne qu’il naît, mais il touche ses premiers ballons à l’US Morlaàs. Sa grosse activité et sa polyvalence lui permettent de découvrir la Coupe du monde à 25 ans.

Arthue Iturria dans un geste qu'il maîtrise... la chistera. © Maxppp - David Davies

Antoine Dupont, 17 sélections - demi de mêlée / XV de France

Né à Lannemezan, il attaque le rugby tout près, à Castelnau-Magnoac, avant de filer au centre de formation du FC Auch, puis finalement aujourd’hui au Stade Toulousain. Doté d’une explosivité au-dessus de la moyenne, il s’impose comme un des indéboulonnables du XV de France, à 22 ans seulement.

Antoine Dupont en grande discussion avec son futur sélectionneur (et pour le moment simple adjoint) Fabien Galthié. © Maxppp - Jean-François Ottonello

Ils jouent à la Section Paloise

Jale Vatubua, 15 sélections - 3/4 centre / Fidji

Jale Vatubua arrive à la Section Paloise à 19 ans en 2012, et dispose depuis du statut de JIFF. Il va disputer sa première Coupe du monde avec sa sélection, au milieu d’une ligne de 3/4 de très haut calibre avec notamment Radradra, Tuisova ou encore Murimurivalu. Son meilleur souvenir en sélection ? La victoire face au XV de France en novembre 2018…

Jale Vatubua face à l'Écosse, au côté de son partenaire Semi Radradra. © AFP - Andy Buchanan

Dominiko Waqaniburotu, 46 sélections - 3e ligne / Fidji

L’ex-Briviste et futur Palois est à 33 ans le capitaine des « Flying Fijians ». Doté d’un sens du combat hors-pair, plaqueur infatigable, il participera au Japon à sa troisième Coupe du monde.

Le capitaine des Fidji a battu les Bleus en 2018 en France. © AFP - Anne-Christine Poujoulat

Siegfried Fisi’ihoi, 7 sélections - pilier / Tonga

En sélection depuis 2017, ce puissant pilier de 32 ans revient d’une grave fracture au péroné et va découvrir la Coupe du monde avec sa sélection, avant de rejoindre le Béarn et la Section Paloise.

Siegfried Fisi'ihoi, sur les talons d'un Écossais lors d'un test-match en 2018 à Murrayfield. © Maxppp - Mike Egerton

Ben Smith, 80 sélections - Arrière / Nouvelle-Zélande

À 33 ans, il est encore l’un des tous meilleurs arrières du monde. Champion du monde en titre, il compte 80 sélections avec les "All Blacks". Après la Coupe du monde, il viendra finir la saison à la Section Paloise avant de retourner au Japon pour jouer en club. Il arrivera en Béarn avec un autre "All Black" non retenue pour la Coupe du monde, le 3e ligne Luke Whitelock.