Coupe du monde de rugby 2023 : 250.000 billets en vente à partir du 28 septembre

Si vous n'avez pas encore réserver vos billets pour la Coupe du monde de rugby 2023, notez la date dans vos agendas : 250.000 billets vont être mis en vente sur le site officiel tickets.rugbyworldcup.com à partir du 28 septembre prochain, à 18h. Des préventes auront lieu les 28 et 29 septembre pour ceux qui ont créé un compte sur le site internet de la compétition et sont membres de la Famille 2023. La vente grand public démarrera le 30 septembre à 18h. Deux offres seront proposées : le "pack ville 2 matchs" et le "pack 1/4 de finale".

Deux offres

Le Pack Ville 2 matchs, permettra d’assister à deux rencontres de la phase de poule disputées dans le même stade. Quant au Pack Quarts de Finale, il donnera accès soit aux deux quarts de finale disputés au Stade de France (Saint-Denis), soit aux deux quarts de finale au Stade Vélodrome (Marseille) qui se joueront le même week-end : 14 et 15 octobre 2023. Quatre catégories de prix sont prévues. Le 28 septembre comme le 30 septembre, des billets seront disponibles pour tous les stades de la compétition et pour tous les matchs de poules et des quarts de finale précisent encore les organisateurs.

À l’issue de la première phase de vente en mars et avril dernier, près de 60% des places avaient trouvé preneurs. La prochaine Coupe du monde de rugby aura lieu du vendredi 8 septembre au samedi 28 octobre 2023.

Le planning

Mardi 28 septembre – 12h : Fin des inscriptions à la prévente Famille 2023

Mardi 28 septembre – 18h : Début de la prévente Famille 2023

Mercredi 29 septembre – 18h : Fin de la prévente Famille 2023

Jeudi 30 septembre – 18h : Ouverture de la billetterie au grand public

2022 : Lancement de la billetterie à l’unité