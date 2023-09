Coupe du monde de rugby 2023 : à Nantes, comment le stade de la Beaujoire passe du foot au rugby

La Coupe du monde de rugby débute le 8 septembre prochain en France. Et à Nantes, le stade de la Beaujoire accueille quatre matchs de la compétition à guichets fermés, dont un de l'Irlande, première nation mondiale devant l'Afrique du Sud et le XV de France. L'antre des Canaris a dû subir de nombreux aménagements pour pouvoir accueillir les rugbymen dans de bonnes conditions. Pelouse, coach box, billetterie : les travaux ont coûté près de 15 millions d'euros.

Nouvelle pelouse et billetterie modernisée

Construit en 1984, le stade de la Beaujoire était un peu "vieillissant" : "Le dernier grand événement qu'il avait accueilli, c'était la Coupe du monde de rugby justement en 2007. Et donc il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient obsolètes", souligne Claire Jouët, directrice des sites à Nantes pour la Coupe du monde 2023. Tout le système informatique et le réseau électrique ont ainsi été mis à jour, en vue de la compétition de rugby mais aussi des Jeux Olympiques de Paris 2024 (la ville va en effet accueillir des matchs de football).

Autre changement notable : la billetterie. "Ce sont des travaux extrêmement importants pour l'accueil d'une compétition internationale", explique Nicolas Allain, en charge du suivi du stade à Nantes Métropole, le propriétaire de la Beaujoire. Désormais, plus besoin de présenter son billet imprimé, le nouveau dispositif permet de contrôler les tickets électroniques : "Les gens viendront de l'étranger et il y a peu de changes qu'ils aient leur billet imprimé dans la poche."

Au sein du stade, on peut désormais voir de nouveaux écrans géants, un studio TV flambant neuf et un local anti-dopage. La pelouse, elle, a été remplacée en intégralité durant l'été 2022. "Et surtout, l'aire de jeu a été élargie, précise Nicolas Allain. Pour limiter les impacts et aérer le jeu." Au total, les travaux pour transformer et moderniser le stade ont duré trois ans, jusqu'à 30 entreprises ont travaillé en même temps sur le site.

Au revoir grilles séparatives et barrières anti-vagues

L'organisateur de la Coupe du monde, France 2023, va prendre possession du stade le 6 septembre. À partir de là, des centaines de personnes vont transformer la Beaujoire. Fini le jaune et le vert, place aux couleurs (et aux sponsors) de la Coupe du monde. Évidemment, les poteaux de rugby vont être installés, le tracé du terrain va évoluer.

Et, différence de taille avec le football : il n'y aura plus de grilles entre les différentes tribunes. "Le public du rugby n'est pas celui du foot, il n'y a pas de tribune affectée à un public, pas de parcage, explique Claire Jouët. On peut avoir un match Argentine-Chili avec des Chiliens assis à côté des Argentins. Et en plus, ils iront boire une bière ensemble après !" Les barrières anti-vagues seront, elles aussi, démontées dans les tribunes.

Des "coach's box" seront également installées au-dessus des bancs des équipes, en surplomb du terrain, pour permettre aux entraîneurs d'avoir une vue globale du jeu.

Une organisation millimétrée

Mais tous ces aménagements vont devoir évoluer, car un match du FC Nantes est prévu à la Beaujoire le 24 septembre face à Lorient , soit au beau milieu de la Coupe du monde de rugby. Des discussions ont eu lieu entre la Ligue de football professionnel et l'organisateur de la compétition pour éviter des soucis de calendrier, mais "il y a un moment où ça coinçait, il fallait un match à domicile", précise Claire Jouët.

Des matchs de rugby étant prévus le 16 septembre et le 30 septembre, il va falloir modifier tout l'aménagement. "On a une semaine avant, une semaine après, donc ça nous laisse le temps quand même de passer de l'un à l'autre." Mais pour ce faire, "quelques dizaines de personnes vont travailler nuit et jour pendant deux ou trois jours dans un sens, puis deux ou trois jours dans l'autre" rien que pour démonter les barrières anti-vagues et les réinstaller.

La Beaujoire ne reviendra à sa configuration normale qu'après le dernier match de la Coupe du monde de rugby prévu à Nantes, le dimanche 8 octobre 2023. Le FC Nantes retrouvera son antre jaune et verte le 22 octobre face à Montpellier.

Les matchs programmés à la Beaujoire lors de la Coupe du monde de rugby :

• 16/09/2023 : Irlande / Tonga (21h)

• 30/09/2023 : Argentine / Chili (15h)

• 07/10/2023 : Pays de Galles / Géorgie (15h)

• 08/10/2023 : Japon / Argentine (13h)