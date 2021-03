Coupe du monde de rugby 2023 : l'intérêt du Japon pour Toulouse confirmé

Deux figures du rugby toulousain ont donc été choisis ce 3 mars pour être les parrain et marraine de l'évènement planétaire qui animera la ville rose dans deux ans et demi : Maxime Médard et Gaëlle Hermet, deux personnalités emblématiques du Stade Toulousain et du XV de France. Toulouse Métropole a surtout confirmé l'intérêt de la fédération japonaise pour les installations toulousaines.

Les Japonais à Ernest-Wallon ?

Toulouse Métropole avait choisi ce mercredi d'organiser une conférence de presse, alors qu'on a appris la semaine dernière que Toulouse accueillerait non pas quatre mais cinq rencontres lors du Mondial 2023. Et que parmi les équipes connues qui s'affronteront au Stadium, il y aurait les All Blacks ! Le Japon et les Fidji fouleront aussi la pelouse de l'île du Ramier.

Comme cela a déjà été dit sur France Bleu Occitanie, le Japon pourrait établir son camp de base à Toulouse. Une visite du manager nippon dans les installations du Stade Toulousain est prévue en novembre prochain.

C'est confirmé, le XV de France devrait affronter en match de préparation les Japonais au Stadium, en novembre 2022.

Le Stadium se refera une beauté

Toulouse Métropole versera plus de six millions d'euros dans le cadre de ce partenariat avec la coupe du monde 2023 et pour les travaux du Stadium, notamment concernant le wifi, la luminothérapie et les écrans publicitaires.

Maxime Médard, 34 ans, porte le maillot rouge et noir depuis plus de seize ans, il compte plus de 60 sélections en équipe de France et a participé aux coupes du monde en 2011 (en Nouvelle-Zélande) et en 2019 (au Japon).

Gaëlle Hermet 24 ans, est la capitaine des Bleues. Elle porte aussi le brassard au Stade Toulousain pour qui c'est aussi le seul et unique club dans la carrière professionnelle.

La Région Occitanie avait organisé vendredi dernier un grand raout médiatique pour vanter son partenariat officiel avec la coupe du monde 2023.