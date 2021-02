Coupe du monde de rugby 2023 : Saint-Étienne accueillera au moins quatre matches

Le calendrier des matches de la coupe du monde de rugby 2023 est dévoilé ce vendredi 26 février et il ravit les stéphanois : le stade Geoffroy-Guichard accueillera au moins quatre rencontres et Saint-Etienne devrait également être le camp de base d'une équipe internationale.

Bonne nouvelle pour Saint-Etienne ! Au moins quatre matches de la coupe du monde de rugby 2023 seront disputés au stade Geoffroy-Guichard, selon le calendrier dévoilé ce vendredi 26 février. La compétition se tiendra en France, du 8 septembre au 28 octobre 2023 et on sait désormais que le chaudron accueillera des matches l’Italie, de l’Australie, des Fidji et l’Argentine. Ces rencontres sont programmées les 9, 17, 22 septembre et le 1er octobre 2023. Le match d'ouverture, entre la France et la Nouvelle-Zélande sera, lui, disputé au stade de France.

Les quatre matches à Geoffroy-Guichard

Italie - Afrique 1, le 9 septembre

Australie - Fidji, le 17 septembre

Argentine - Océanie 1, le 22 septembre

Australie - Vainqueur du tournoi final, le 1er octobre

Saint-Etienne, camp de base d'une équipe internationale

Saint-Etienne devrait aussi être camp de base d’une équipe internationale selon Gaël Perdriau, le maire de la ville, qui a l'intention de mettre en place des animations en marge de la compétition. "On veut de nouveaux passionnés, explique-t-il, de nouveaux rugbymen et on va s’appuyer sur les clubs de la métropole."