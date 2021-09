Coupe du monde de rugby 2023 : de nouveaux billets en vente le 28 septembre

Une nouvelle phase de vente des billets du Mondial 2023 qui aura lieu dans neuf villes françaises démarre le mardi 28 septembre. Il sera possible de prendre des tickets pour deux rencontres dans la même ville, ou pour les quarts de finale prévus au Stade France et à Marseille.

Elle n'est plus si loin finalement cette Coupe du monde de rugby à la maison. Toulouse, comme huit autres villes, accueillent le mondial de l'ovalie du 8 septembre au 28 octobre 2023. Et si près de 60% des places ont déjà trouvé preneurs au printemps dernier, le comité d'organisation de France 2023 annonce une nouvelle phase de vente la semaine prochaine.

A partir du mardi 28 septembre, pour ceux qui ont créé un compte sur le site France 2023, et du jeudi 30 septembre, pour le grand public, seront mis en vente deux nouveaux packs : un pack "ville" et un pack "quart de finale".

Dès 15 euros le match au Stadium avec le pack "ville"

Concrètement, les supporters peuvent acheter des places pour deux matches de la même ville, un choisi, l'autre imposé. Pour Toulouse, hypothétiquement, si vous optez pour le match du 15 septembre de la Nouvelle-Zélande face à une équipe africaine encore indéfinie, le pack vous imposera peut-être de prendre l'autre place pour le match des Fidji le 8 octobre. Il faudra débourser entre 30 et 148 euros pour ce pack, soit une place pour deux rencontres dans la même ville.

Pour l'instant, sur cinq matchs prévus sur l'île du Ramier entre le 10 septembre et le 8 octobre 2023, la Nouvelle-Zélande, les Fidji, le Japon et les Samoa sont les seules équipes connues qu'accueillera Toulouse, en attendant les derniers éliminatoires.

La vraie nouveauté la semaine prochaine, c'est la mise sur le marché des phases finales. Les quarts de finale auront lieu au Stade de France et à Marseille à partir du 14 octobre 2023. On sait déjà que si les Bleus vont en quart, ce sera à Saint-Denis, pas au Vélodrome, comme les All Blacks d'ailleurs.