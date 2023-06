Coupe du monde de rugby 2023 : découvrez les 42 joueurs retenus pour débuter la préparation

La Coupe du monde de rugby en France (8 septembre - 28 octobre) approche à grands pas. Les noms des 42 joueurs retenus par le sélectionneur, Fabien Galthié, pour débuter la préparation ont été dévoilés ce mercredi. Découvrez cette liste, qui sera réduite à 33 Bleus dans deux mois. Les joueurs rejoindront ensuite leur camp de base à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) avant le match d'ouverture, le 8 septembre, face aux All Blacks.

Les avants

La première ligne

Aux talonneurs Julien Marchand et Peato Mauvaka et Pierre Bourgarit, auteur d'une excellente fin de saison avec La Rochelle, seront associés Cyril Baille, Reda Wardi et Jean-Baptiste Gros au poste de pilier gauche, ainsi que Uini Atonio et Dorian Aldegheri à celui de pilier droit. Mohamed Haouas a, lui, été écarté après sa condamnation pour violences conjugales . Toujours à droite, l'ex-"Oyoman" Thomas Laclayat, régulièrement convoqué mais jamais sélectionné, ainsi que Demba Bamba complètent ces noms.

La deuxième ligne

En deuxième ligne, en attendant la décision de World Rugby concernant la demande de naturalisation sportive de l'Australien Emmanuel Meafou, Cameron Woki, Thibaud Flament, Paul Willemse et Romain Taofifenua seront du voyage, ainsi que Florian Verhaeghe et Bastien Chalureau.

La troisième ligne

Aux côtés de l'indétrônable Grégory Alldritt en N.8, pousseront en troisième ligne Charles Ollivon, François Cros, Sékou Macalou et Paul Boudehent, au vu de sa saison avec La Rochelle. Ils seront accompagnés par Dylan Cretin, Yoan Tanga et Sekou Macalou. Anthony Jelonch, en convalescence après son opération du ligament croisé antérieur du genou gauche, devrait être placé en réserve d'ici au 21 août.

La charnière

À la charnière, outre les indispensables Antoine Dupont et Romain Ntamack, Galthié appelle Maxime Lucu, Antoine Hastoy et Matthieu Jalibert, et un troisième N.9, Baptiste Serin. Il n'a pas été vu avec un maillot bleu depuis un match du Tournoi des Six Nations en 2021. Baptiste Couilloud fait aussi partie de la liste.

Les trois quarts

Concernant les trois-quarts, Gaël Fickou, Jonathan Danty, Damian Penaud, Gabin Villière, Ethan Dumortier, Thomas Ramos, Melvyn Jaminet, Emilien Gailleton , Louis Bielle-Biarrey et Brice Dulin doivent faire leurs sacs. Galthié compte sur eux.

Yoram Moefana et Arthur Vincent sont également appelés.