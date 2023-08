Coupe du monde de rugby 2023 : est-il encore possible d'acheter une place ?

La Coupe du monde de rugby 2023 démarre le 8 septembre prochain avec un choc au sommet entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande au Stade de France. Le match se jouera à guichets fermés, comme de nombreuses rencontres de la compétition. Lors des différentes phases de ventes, quasiment tous les billets ont été vendus, selon France 2023, le comité organisateur. Si vous cherchez une place, c'est toutefois encore possible... à des tarifs très différents selon les rencontres.

Quasiment tous les billets vendus

La billetterie pour la Coupe du monde de rugby a été prise d'assaut. "Près d'un an avant l'événement, on avait pratiquement vendu tous les billets", se félicite le président du comité d'organisation Jacques Rivoal. Il y a tout de même "encore des billets en vente pour les retardataires".

Des prix élevés à la billetterie

Les organisateurs de la Coupe du monde soulignent qu'il n'existe qu' un seul site officiel pour la billetterie . Et sur ce site, des places sont encore à vendre, mais bien souvent à des prix assez élevés. Comptez, parmi les tarifs les plus accessibles, 32 euros pour assister au match Tonga-Roumanie au stade Pierre Mauroy de Lille, ou encore 72 euros pour assister au match Italie-Uruguay au stade de Nice. En revanche, il faut débourser 216 euros pour un Pays de Galles-Fidji à Bordeaux. Même prix pour la rencontre entre la France et la Namibie à Marseille.

Les prix grimpent jusqu'à 300 euros pour le quart de finale prévu le 15 octobre à Marseille. Bien souvent, ce sont les places dans les catégories les plus chères qui sont encore disponibles à la vente.

Une plateforme de revente officielle

Si votre budget est un peu plus serré, une plateforme de revente a été lancée en début d'année, pour les détenteurs de billets qui souhaitent céder une ou plusieurs places. Ces billets sont revendus sur le site officiel de la compétition , avec un maximum de six par acheteur. Par exemple, des tickets à 36 euros sont disponibles pour le match Italie-Namibie au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne, 48 euros pour Écosse-Tonga au stade de Nice, ou encore 64 euros pour Angleterre-Chili au stade Pierre-Mauroy de Lille. On descend même à 20 euros pour voir Uruguay-Namibie à Lyon le 27 septembre.

Cette plateforme permet de revendre ou d'obtenir un billet "de manière licite et sécurisée". Cette plateforme a été lancée afin d'"éviter le marché noir", explique Jacques Rivoal. "La Coupe du Monde de Rugby 2023 ne peut pas garantir l'accès aux stades pour tout billet acheté en dehors des plateformes officielles", indique France 2023.

Au fil des 48 matches de cette Coupe du monde, pendant 51 jours et dans neuf villes-hôtes, plus de 600.000 visiteurs venus de l'étranger sont attendus dans l'Hexagone.