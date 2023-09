Mondial de rugby - "Il en imposait" : du Gers à La Rochelle, comment Grégory Alldritt a rallié le XV de France

Alors qu'il s'apprête à fouler la pelouse du Stade de France sous les couleurs des Bleus pour le match d'ouverture du Mondial de rugby, France Bleu La Rochelle s'intéresse ce lundi aux débuts de Grégory Alldritt. Pour le capitaine du Stade Rochelais, tout a commencé en 2004 au SA Condom dans le Gers, jusqu'en 2008. Grégory prend ensuite la route du FC Auch où il se révèle aux côtés également d'un certain Pierre Bourgarit. Grégory Menkarska a été l'entraîneur de Grégory Alldritt pendant la saison 2014-2015, sa dernière dans le Gers.

France Bleu La Rochelle : Grégory Alldritt a porté le brassard de capitaine du XV de France face aux Fidji, quelle progression depuis ses années gersoises ! Vous devez être fier de lui...

Grégory Menkarska : Grégory avait une marge de progression énorme. Quand moi, je le prends en première année en junior, on m'a dit, ce sera ton capitaine. Au bout de 30 minutes d'entrainement, j'ai compris pourquoi. Il ne payait pas de mine à l'époque. Pas très grand, mais il en imposait par son charisme et sa résistance physique, et déjà ne s'épargnait pas sur le terrain.

Il sera, n'en doutons pas, titulaire face à la Nouvelle-Zélande...

C'est hallucinant, mais après, il nous habitue. Finalement, c'est presque devenu normal de le voir titulaire en équipe de France. C'est maintenant l'inverse qui paraît bizarre. Quand il a eu un coup de moins bien, et été remplaçant, il s'est vite relancé, comme un challenge.

Physiquement, il est toujours très présent dans un match, dur à l'impact.

Oui, et déjà à l'époque ses coéquipiers criaient parfois sur le terrain "Adrienne" comme pouvait le faire Sylvester Stallone dans Rocky, le visage plein de bleus. C'est vrai qu'il est encore aujourd'hui "cabossé" en sortant d'un match. Un cocard, une pommette gonflée. Il ne s'épargne pas, c'est vrai. Don du corps permanent. À Auch, le rugby, on le voyait comme ça.

À 26 ans, il est double champion d'Europe, deux fois vice-champion de France également, incroyable !

C'est énorme. Nous, on a pleuré ces joueurs (Grégory Alldritt, Pierre Bourgarit, Paul Graou... ), quand ils sont partis. Leur départ a d'ailleurs ensuite signé notre descente, mais, on se disait, et si on avait pu les garder encore un peu, on aurait eu, à Auch, une équipe qui aurait fait des jaloux. J'espère que, peut-être après leur carrière, ils reviendront pour encadrer les jeunes, et pourquoi pas jouer une dernière fois chez nous.

