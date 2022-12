Coupe du monde de rugby : le Stadium de Toulouse sera prêt, assure la Métropole

À la question "Toulouse pourrait-elle se voir retirer les cinq rencontres qui doivent avoir lieu au Stadium lors de la Coupe du monde de rugby à l'automne prochain ?", le vice-président de la Métropole chargé des sports, Philippe Plantade, répond : "Non, il n'y a aucun risque d'annulation de match à Toulouse". La Métropole se dit certaine de pouvoir accueillir toutes les rencontres prévues : Japon - Chili (10 septembre), Nouvelle-Zélande - Namibie (15 septembre), Géorgie - Portugal (23 septembre), Japon - Samoa (28 septembre) et Fidji - Portugal (8 octobre).

Pourtant, comme l'on révélé nos confrères de La Dépêche du Midi , le Stadium n'est pas encore homologué par les instances internationales.

L'enceinte, habituellement utilisée par les joueurs de foot du TFC, comporte encore des problèmes de mise aux normes à neuf mois du début de la compétition et des travaux d'agrandissement du terrain n'ont pas encore été effectués.

Une homologation prévue sur le fil, en septembre

Invité de France Bleu Occitanie ce mercredi, Philippe Plantade explique que "le Stadium ne pourra être définitivement homologué que lorsque l'ensemble des travaux sera terminé. C'est à dire en septembre 2023." Les travaux pour allonger la zone d'en-but et élargir les bords de touche seront finalisés à la fin de la saison de Ligue 1 de football, pour ne pas perturber le championnat. Le dernier match du TFC prévu au Stadium aura lieu le 27 mai prochain.

Ces travaux ne pouvaient-ils pas être réalisés pendant l'interruption du championnat, alors que la Coupe du monde de football se tenait au Qatar ? Philippe Plantade répond que "les travaux d'élargissement du terrain ont déjà été effectués du coté des tribunes Taton et Revault pendant la trêve, ce sont des travaux pérennes. Des travaux provisoires auront ensuite lieu l'été prochain." Il s'agira là d'installer une plateforme en bois démontable, avec un revêtement synthétique qui fera office de pelouse.

Le Stadium avait été rénové en 2015, mais les règles internationales ont changé, à savoir l'élargissement des en-but et la largeur du terrain. Concernant la mise aux normes en terme de sécurité, le vice-président de la métropole en charge des sports affirme que "le cahier des charges est respecté".

"Nous sommes sereins, puisqu'on est dans les temps pour l'ouverture de la Coupe du monde et le premier match le 10 septembre à Toulouse."

Malgré les travaux d'élargissement, "le nombre de sièges pour les spectateurs ne sera pas réduit" assure Philippe Plantade.

La toiture du Stadium est en ce moment en travaux et ça va durer jusqu'à fin mai. La toiture sera progressivement remplacée, les supporters ne seront donc plus à l'abri des intempéries, plusieurs zones ne sont pas couvertes. Ce sera le cas pour une partie du virage Revault par exemple le 1er janvier pour la réception d'Ajaccio.

Faut-il un nouveau stade à Toulouse ? "Le coût serait excessif"

Le Stade Toulousain joue depuis le début de la saison à guichet fermé, le derby vendredi prochain contre Castres au Stadium s'annonce à guichet fermé avec 32 000 spectateurs attendus. Le match de Champions Cup contre Sale à Ernest Wallon le week-end dernier a attiré 19 000 supporters, au complet. Les stades à Toulouse sont-ils sous-dimensionnés ? Faut il construire un nouveau stade ?

"Un nouveau stade ce sont des coûts faramineux à engager, pour nous excessifs. Il faut plus de 500 millions d'euros pour faire un stade. On propose un accès au Stadium pour voir des matches à des prix très réduits quatre fois par an, en accord avec le TFC, en respectant le cahier des charges du foot. Nos stades sont sans doute de taille suffisante. Le Stade Toulousain a peut-être un projet d'agrandissement à Ernest Wallon, mais ça c'est un projet privé." Un projet de cité des rugbys est toujours à l'étude du côté d'Ernest Wallon, sans plus de précisions de la part de la région ou du club pour le moment.